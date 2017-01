Procon nomeia coordenadora; 1ª ação será fiscalização de materiais

A advogada Daniela Itice Ferreira, de 37 anos, que assumiu a Coordenadoria do Procon pretende intensificar as campanhas de orientação ao consumidor no município e melhorar o atendimento ao público, que é prestado na sede do órgão. A profissional quer, ainda, reforçar o acolhimento ao público e, nos casos que competem ao departamento, contribuir com o judiciário, diminuindo a quantidade de demandas. Ela explica que muitos casos podem ser resolvidos em audiências de conciliação no próprio Procon.

Mal assumiu o cargo de coordenadora, Daniela já colocou em prática por parte do Procon a elaboração de uma pesquisa de preço de material escolar no comércio de Suzano.

“O objetivo é informar o consumidor sobre a diferença de valores deste tipo de produto. Em São Paulo, uma pesquisa semelhante apontou uma diferença de 457% nos preços. É nossa missão alertar as pessoas sobre a importância de se pesquisar e de garantir custo-benefício na hora de adquirir o material para os filhos”, detalha.

Formada em Direito pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) em 2001, Daniela frequentou vários cursos de especialização voltados à área do Direito do Consumidor e da Locação Imobiliária. A mais nova coordenadora do Procon de Suzano quer, inclusive, levar para dentro do departamento a expertise que conquistou nos últimos anos na iniciativa privada, tornando o serviço mais ágil. É preciso, ainda, segundo a advogada, revitalizar a sede do órgão, que encontra-se com a estrutura deteriorada”.

“As pessoas têm de se sentir a vontade no Procon, o que, hoje, em minha opinião, não é possível, pois o local não está em condições satisfatórias. Estou assumindo um ambiente totalmente deteriorado, que precisa de reforma, de melhorias. Mas, não adianta a gente pintar a parede e não oferecer um serviço funcional e rápido, que possa atender o maior número de pessoas possível. Nos meus planos de expansão, constam parcerias com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), para o Procon ministrar palestras e prestar orientações. Vamos inovar e ampliar”.

Em 2015, o Procon de Suzano fez 1,8 mil atendimentos. Para Daniela, é um número significativo. Contudo, pode “melhorar”, já que muitos processos que migram para o Judiciário poderem ser resolvidos no próprio órgão. “Essa é minha meta: desafogar o Poder Judiciário. Um exemplo foi o caso de uma pessoa que comprou um celular numa loja de Suzano e o produto não foi entregue. Foi feita a reclamação e a loja não cumpriu a determinação, ou seja, o caso foi parar na Justiça. Este ocorrência poderia ter sido resolvida por meio de conciliação aqui no Procon”, detalha.

O Procon funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Mais informações pelo telefone 4744-7322.