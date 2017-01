Santa Casa confirma dívida de R$ 70 milhões e inicia auditoria

Para analisar as atividades desenvolvidas e a situação exata do setor administrativo e da dívida da Santa Casa de Misericórdia, a Prefeitura deu início a auditoria interna na unidade, na última segunda-feira. A atividade será coordenada pelo auditor fiscal aposentado da Receita Federal, José Anatalino, ex-provedor da Santa Casa de Mogi. A dívida atual da unidade é estimada em R$ 70 milhões, sendo quase R$ 40 milhões de débitos deixados pela última gestão.

As informações foram divulgadas pelo coordenador do Conselho Fiscal Voluntário, o ex-vereador José Renato da Silva, o Zé Renato. O conselho, do qual faz parte, foi implantado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) para realizar a administração da Santa Casa, juntamente com o interventor Cid Cury. “O prefeito não só determinou que fosse aberta a caixa preta da Santa Casa, mas que fosse aberta a própria Santa Casa para a população”, explicou.

Zé Renato divulgou que a unidade passará por dois tipos de auditoria, uma interna e uma externa. A primeira, que começou na segunda feira. Anatalino realizará um trabalho permanente junto à administração para dar relatórios sobre as atividades do hospital.

Já a auditoria externa deve começar em 30 dias, com a contratação de uma empresa especializada. O processo está em fase de licitação e após a contratação, o processo durará cerca de três meses. “Eles vem para cá, vão fazer um trabalho de dois a três meses, para fazer um levantamento geral e apresentar relatório de irregularidades. Está no processo licitatório, dentro dos próximos 30 dias terá início. Já a auditoria interna, uma pessoa experiente, vai ser nosso auditor interno, ficar constantemente com a gente”.

Segundo ele, a busca por informações detalhadas da situação do hospital se deve aos vários problemas enfrentados pela unidade devido à falta de recursos. No último ano, durante a gestão do ex-prefeito Paulo Tokuzumi (PSDB), a unidade chegou a sofrer paralisações devido a greves de funcionários, além de ficar 23 dias sem realizar partos, com a maternidade fechada, já que uma equipe médica completa pediu demissão deixando o setor sem especialistas.

Tudo isso se deu por conta da falta de recurso. Zé Renato apontou uma dívida de cerca de R$ 70 milhões. “Hoje se eu fosse falar qual a dívida real, ainda não saberíamos, não levantamos ainda. Em um levantamento real, feito em meados do ano passado, a dívida girava entorno de R$ 60 milhões. Mas a Santa Casa tem um déficit ainda de R$ 300 a R$ 400 mil por mês. Com certeza, a dívida hoje deve beirar aos R$ 70 milhões”.

Destes, Zé Renato diz que, em 2013, o débito da unidade era de R$ 24 milhões e que o crescimento do valor é a herança deixando pela gestão passada. “Nós temos uma informação de que, no final de 2013, a Prefeitura contratou também uma auditoria externa. E desse relatório temos a informação que a dívida na ocasião era de R$ 24 milhões. Hoje já ultrapassa R$ 60 milhões. É uma grande dificuldade para a Santa Casa, esse aumento muito alto. Um acréscimo de R$ 10 milhões por ano”.

Questionado se existe expectativa de quitar as dívidas, Zé Renato afirmou: “Tem que existir. Ou você acredita nisso ou fecha a Santa Casa. Se não acreditássemos que poderia ser quitado – claro que não vai ser feito em semanas, em um ano – mas se não acreditássemos, a gente nem vinha para cá e fechava a Santa Casa. Porque para continuar do jeito que está, piorando o serviço a cada dia, é melhor que não tenha hospital em Suzano. Mas não é isso que queremos”.