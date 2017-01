Social 11/01/2017

Boné

A Opção Multimarcas está com uma super promoção. Qualquer boné da Coca Cola por R$ 29,95. As cores são incríveis. As camisetas polos masculinas também estão com excelente desconto e os modelos são os mais variados. As blusinhas femininas também estão com bons descontos até este sábado. #ValeConferir

Educação infantil

Núcleo Educacional Novos Horizontes é uma excelente opção para confiar a educação do seu filho. As matrículas estão abertas. Agende uma visita!

Gelados

Em tempos de calor, nada como saborear uma delícia geladinha. Nos dia 14 e 15 de janeiro a partir das 11 horas, o Armazém da Cidade, na Vila Madalena, em São Paulo, realiza o Festival de Gelados, com entrada gratuita. Além de se refrescarem com delicias gelados o público também poderá assistir aos shows que o espaço vai receber: Jazz na Rua (13 horas); Choro SP (15h30); e DJ Samuca (15h30).

Teatro

O espetáculo infantil “Um estranho com asas” traz para o universo das crianças uma livre adaptação do conto “Um senhor muito velho com umas asas enormes”, escrito pelo Nobel de Literatura Gabriel Garcia Márquez. As apresentações acontecerão até 19 de fevereiro, no Sesc Pinheiros, em dois horários, às 15 e às 17 horas, com apresentações a preços populares: R$ 17 e R$ 8,50 (meia-entrada). Haverá também uma apresentação extra no dia 25 de janeiro, às 15 horas, por conta do feriado de aniversário de São Paulo.