Canil do 32º Batalhão receberá reforma e cinco novos cães

O Canil do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) será reformado e receberá aumento de pelo menos 50% do efetivo de cães. Atualmente, a unidade opera com 10 cachorros, o que significa que deve ganhar no mínimo cinco cães. Segundo o comandante Wagner Tadeu Matiota, a ação já está prevista no plano orçamentário da Polícia Militar (PM) de 2017. A informação foi passada durante um café da manhã, realizado na quinta-feira, no Comando de Policiamento de Área Metropolitano -12 (CPAM-12), em Mogi das Cruzes.

Matiota ressaltou que os benefícios devem chegar entre o final deste ano e o começo de 2018. “Acredito que nesse período já teremos os cães e o canil começará a ser reedificado. É um plano muito bem elaborado pela PM, que com certeza fortalecerá o efetivo na cidade e até mesmo na região”, explicou.

De acordo com o comandante do CPAM-12, coronel Mauro Lopes, ter novos cães para patrulhamento é de extrema importância. Ele ainda comentou sobre a reforma do canil. “O cachorro é uma peça muito importante para gente, serve para estratégia operacional, como o cão Judá, que temos muitos deles. Já me deparei com muitas ocorrências em que os cães acharam uma grande quantidade de droga. São farejadores e merecem uma atenção da PM”, disse. “Não sei como está exatamente o local, mas precisa sim de novos reparos, para que possa atender bem os cachorros que tanto nos ajudam”.

SUZANO

O comandante também falou sobre os trabalhos no 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M). “Até o momento, conseguimos segurar os índices para que não cresçam. O 32º antes estava com um sinal vermelho, mas com a chegada do tenente-coronel Wagner Tadeu Matiota vem sendo desenvolvido um bom trabalho, onde já pode se notar que os faróis estão praticamente com o sinal verde. Contudo, pode perceber que houve uma mudança significativa no comportamento do batalhão”, enfatizou.

Matiota afirmou o que espera para a segurança de Suzano em 2017. “Espero que a cidade esteja melhor, como mostramos de 2016 em relação a 2015, crescemos bastante no efetivo, sendo que de nove indices criminais que são monitorados, em oito melhoramos na margem de 22%. Este ano é um desafio maior, pois melhorar o que já está bom é difícil, mas vamos fazer de tudo para bater essa meta”.

Os crimes que mais preocupa Matiota na cidade são o latrocínio e homicídio. Porém, segundo ele, esses tipos de crimes não são os mais frequentes. Para combater as demais criminalidades, ele pretende realizar todas as operações de acordo com o CPAM-12. Além disso, reforçou que todos os planejamentos estáticos dos batalhões são baseados em registros de ocorrências. Portanto, ele pede que a população e registrem os crimes, para que possam atuar no local e por consequência melhorar a segurança pública.

DÉFICIT

Atualmente, a média do déficit de policiais na região é de 11%. O número vale para as dez cidades. Em relação à frota de viaturas, a expectativa é que cheguem novos veículos neste ano. Isso porque todo ano a PM renova a frota em 20% em todo o País.