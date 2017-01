Ecoponto é aberto no Parque Maria Helena de forma emergencial

O Ecoponto do Parque Maria Helena começou a funcionar de forma emergencial. Localizado na Avenida Albert Fink, o espaço começou a ser erguido pela gestão anterior por força de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC). Contudo, no início deste mês, o atual governo encontrou o local fechado, alvo fácil de vândalos e da degradação, já que não chegou a ser concluído e entregue oficialmente para utilização.

A decisão de abrir o Ecoponto partiu do próprio secretário de Meio Ambiente, Carlos Toshiharo Watanabe. Segundo ele, assim que chegou ao local que deveria ser referência em conscientização ambiental, deparou-se com uma estrutura “degradante e preocupante”, sem segurança e alvo de vandalismo. Por outro lado, tinha uma demanda importante: dar destino aos coletores de materiais recicláveis da cidade que, por não contarem com um local para a separação e manejo dos resíduos, estavam sem trabalhar. Ocorre que a Central de Triagem, que fica no Jardim Colorado, está fechada para reformas desde o ano passado.

“É uma questão social. Os coletores me procuraram logo no início do mês e pediram ao governo que o Ecoponto fosse aberto para que eles pudessem trabalhar. Eles estavam sem espaço para desenvolver suas atividades, já que a Central de Triagem, que entrou em reforma na gestão anterior, ainda não está pronta. Inclusive, estou verificando porque as intervenções ainda não foram entregues e o que está travando o processo”, detalha Watanabe.

De acordo com o secretário, o espaço no Parque Maria Helena é um dos três Ecopontos que foram prometidos pela administração passada e que deveriam ter sido providenciadas em razão de um TAC firmado entre a municipalidade e o Ministério Público (MP).

“Para você ter uma ideia, esse Ecoponto do Parque Maria Helena não tem nem cobertura. Neste caso, os pneus que são levados para lá têm de ficar no tempo, o que é um absurdo. Aliás, o material está ficando ao relento, acumulando água. Já conseguimos, também, instalar a energia elétrica, que também não existia. Mesmo assim, na nossa avaliação, foi melhor abrir o prédio de forma emergencial. Fizemos por necessidade, ao passo em que conseguimos atender ao pedido dos coletores e reestruturamos a Secretaria do Meio Ambiente”, explica.

Watanabe prevê que a reabertura da Central de Triagem pode “melhorar toda essa situação”. “Como disse anteriormente, estou debruçado neste caso. É uma reforma que começou na administração passada e que não terminou. Estamos revendo os contratos para saber a que pé está esta situação. Estamos nos esforçando ao máximo para melhorar os serviços prestados pela administração municipal na seara do Meio Ambiente”, finaliza.