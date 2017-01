Gian Lopes vistoria ações de manutenção nos bairros de Poá

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), e o vice Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos da Indaiá, vistoriou, durante a semana, os serviços de manutenção urbana que vem sendo realizados nos bairros da cidade. As equipes da Secretaria de Serviços Urbanos têm executado ações de prevenção às enchentes. Além de trabalhos nas escolas, creches, unidades de saúde, praças e terrenos públicos. Dentre os locais visitados por Giam está a área de lazer e esporte próximo a Rua Monte Alegre, em Calmon Viana e a rotatória Pernone Padoan, na entrada da cidade.

Nos prédios e terrenos públicos as ações são de melhoria ou instalação de sinalização, de tapa buraco, corte de mato, poda de árvores e manutenção em geral. Já os trabalhos de combate às enchentes englobam a limpeza de galerias, ruas, bocas de lobo, sarjetas e bueiros.

“Desde o primeiro dia da nova administração estamos trabalhando muito para melhorar a zeladoria da cidade. Todas as atividades estão sendo executadas em etapas e em breve todos os bairros serão beneficiados. Mas reforço que para manter a cidade limpa e longe de focos de doenças, além de a Prefeitura fazer a parte dela é necessário que a população colabore evitando jogar lixo doméstico ou entulhos em locais públicos e em terrenos baldios”, comentou Gian Lopes.

O secretário de Serviços Urbanos, Alexandre Rossi, o Leta, levou o prefeito para conferir os trabalhos.

“O prefeito acompanhou a ação que realizamos em uma área de lazer e esportes em Calmon Viana, que há anos não recebia qualquer atenção do poder público. Fizemos a retirada de entulho, corte de mato, vamos colocar grades para impedir a entrada de caminhões e outros carros no espaço, evitando assim o despejo de lixo no local. Também vamos providenciar a ligação da água, já que a área é utilizada para realização de projetos sociais e conta com um grande envolvimento da comunidade”, explicou Leta.

Outras ações

A Secretaria de Serviços Urbanos ainda realizou a limpeza de terrenos na Rua França, no Jardim Obelisco e na Rua Jorge Velho, na Vila Santa Helena; o recolhimento de entulho na Rua Tiradentes e adjacências; limpeza do córrego Itaim até divisa com o rio Tietê; limpeza de vielas no Kemel; poda de árvore na Rua Eurico Sodré, no bairro Vila Amélia; dentre outros.

De acordo com o Leta, a força-tarefa da Prefeitura para manutenção continua nas próximas semanas. “Em breve a população já vai notar a mudança no cuidado e na zeladoria da cidade”, concluiu.