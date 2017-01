Segurança municipal

A Constituição Federal, em seu artigo 144, estabelece que “a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio dos seguintes órgãos: polícia federal; polícia rodoviária federal; polícia ferroviária federal; polícias civis; polícias militares e corpos de bombeiros militares”.

Ou seja, apenas pela constituição, fica-se com a impressão de que a segurança pública é um problema de polícia. Então, isso equivale a dizer que apenas as polícias possuem competência para lidar com os problemas do crime e da insegurança?

Os guardas municipais contribuem de forma direta para redução e combate à criminalidade.

O governo municipal pode desenvolver ações de prevenção à violência, por meio da instalação dos equipamentos públicos, como iluminação e câmeras. Além disso, também pode criar guardas municipais para a proteção de bens, serviços e instalações. Uma boa manutenção da cidade contribui para a inibição da criminalidade. Quando a administração municipal investe em iluminação e em uma boa pavimentação das ruas, por exemplo, tem-se uma diminuição na ocorrência de assaltos.

É preciso lembrar que a segurança pública faz parte da organização administrativa. Por isso, a gestão em cada esfera política é responsabilidade dos chefes do Executivo, ou seja, do presidente, dos governadores e dos prefeitos.

Nesta semana, Suzano anunciou sua intenção de manter o projeto de armar a Guarda Civil Municipal (GCM).

Para que a guarda seja armada é necessário orçamento para a compra do equipamento. Já existe estudo para que se consiga o armamento. Suzano tem uma média de 30 a 40 guardas aptos a usar armas.

A questão de segurança pública muitas vezes é um tabu derrubado. É inadmissível que os municípios não participem, de forma direta e objetiva, de questões de ordem pública. Socialmente e estruturalmente as necessidades de ações de competência do município tendem, nos tempos atuais, a se relacionarem com as questões do Estado.

Estado e município precisam estar integrados nestas questões obrigatoriamente.

De fato, o apoio da Guarda na prevenção de crimes é o futuro da segurança pública em sociedade, mas temos que observar que a Guarda Civil é o que o município tem de mais próximo, em termos humanos, do cidadão.