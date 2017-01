Social 14/01/2017

Noite Portuguesa

Será no dia 11 de março, às 20 horas, no Suzano Futebol Clube, a 9ª Noite Portuguesa sob os acordes da Casa Nossa Senhora de Guadalupe. As mesas já podem ser reservadas e posso adiantar que Nazih Franciss está cuidando com carinho da decoração, que promete surpreender. A renda é revertida integralmente para as obras assistenciais da Associação Emaús.

Couromoda

A Couromoda, maior feira de calçados e artigos de couro da América Latina, abre amanhã oficialmente o calendário nacional de eventos no país. Em sua 44ª edição, que acontece até 18 de janeiro, no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento reúne os mais importantes players do mercado calçadista.