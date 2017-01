SP-66 será interditada hoje para içamento de passarela

A Rua Doutor Prudente de Moraes (SP-66) será interditada hoje, às 23 horas, em dois pontos. Amanhã, ela também ficará interditada. O motivo é a necessidade de içamento para a implantação da passarela metálica do lado sul da estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Os serviços fazem parte da segunda etapa de obras, que têm previsão para ser concluída neste ano.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. Segundo a pasta, a liberação está prevista “para às 4 horas dos dias seguintes”.

Para preservar a segurança dos usuários, a Rua Doutor Prudente de Moraes terá o tráfego interrompido entre as ruas Marechal Deodoro e Abdo Rachid, com posterior interrupção até a Avenida Antonio Marques Figueira.

Alternativas

No sentido Poá-Mogi das Cruzes, a interdição terá início no cruzamento com a Rua Marechal Deodoro. Quem chega de Poá e dos bairros e deseja seguir para Mogi, deve entrar no desvio da Rua Marechal Deodoro, entrar à esquerda na Rua Felício de Camargo, novamente à esquerda na Avenida Antonio Marques Figueira e voltar à Prudente de Moraes, sob o viaduto da Avenida Governador Mário Covas.

No sentido contrário, de Mogi das Cruzes-Poá, o desvio será pela Rua Abdo Rachid, onde os motoristas poderão entrar à direita na Rua Campos Salles, seguir até a Rua Armando de Salles Oliveira e seguir pela Rodovia Henrique Eroles. A partir da 1 hora, o trânsito será transferido apenas pela Avenida Antonio Marques Figueira.

O transporte coletivo também será afetado, pois os pontos de parada em frente à estação ficarão desativados nesse período. O atendimento será transferido provisoriamente para a altura do número 601 da Rua Doutor Prudente de Moraes – alguns metros antes do bloqueio e da Rua Abdo Rachid (início do desvio).

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana da Prefeitura de Suzano vai disponibilizar sinalização especial no local para orientar os motoristas.