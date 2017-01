Suzano abre cadastramento para profissionais da arte e cultura

Na próxima segunda-feira, a Secretaria de Cultura de Suzano dará início a um cadastramento dos artistas e dos profissionais do setor cultural do município. O objetivo é mapear a cidade, fomentar a produção artística local, e aproximar a categoria da administração suzanense. O processo segue até o dia 17 de fevereiro. Os cadastros podem ser realizados, gratuitamente, na sede da Secretaria, de segunda a sábado, das 9 às 19 horas.

Os Centros Culturais Boa Vista, Colorado – “Monteiro Lobato”, e Palmeiras – “Professor Luiz Antônio da Silva” também estarão recebendo os interessados em realizar as inscrições. No ato do cadastro, será necessária a apresentação de um documento original com foto. Currículo e portfólios serão aceitos, porém não são obrigatórios.

De acordo o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, as inscrições poderão ser feita por artistas individuais ou grupos, sendo pessoa física ou jurídica. O interessado deve comparecer pessoalmente ao local indicado, ou ser representado, na oportunidade, por seu produtor.

“Esperamos receber pessoas que tenham experiências profissionais nas mais diversas áreas relacionadas à Arte e à Cultura, como arte-educadores, produtores de eventos, técnicos de gravação, técnicos de som ou de iluminação, monitores, curadores, jurados, entre muitos outros”, detalha Garippo.

O secretário explica, ainda, que as inscrições poderão ser utilizas para eventuais contratações por parte da Prefeitura para eventos, oficinas e cursos, e terão validade de até um ano.

“Este chamamento público é importantíssimo para a Prefeitura de Suzano, pois, só assim, saberemos dos talentos que nossa cidade abriga. Inclusive, estes dados também serão utilizados como base para convites de eventos futuros. Nossas inscrições vão até o dia 17 de fevereiro, mas, caso tenhamos grande movimentação da classe, iremos estender o prazo. Tenho certeza que este é só o primeiro passo para a retomada da valorização de nossos artistas”, conclui o secretário.

Endereço

As inscrições serão feitas de 16 de janeiro a 17 de fevereiro nos seguintes endereços: sede da Secretaria de Cultura localizada na Rua Benjamin Constant, 682, no Centro de Suzano; Centro Boa Vista na Rua Katsutoshi Naito, 957, bairro Cidade Boa Vista; Colorado – “Monteiro Lobato” na Rua Domingos Victorino, 68 – Jardim Colorado; e no Centro Cultural Palmeiras – “Professor Luiz Antônio da Silva” localizado na Rua Crispin Adelino Cardoso, 45 – Vila Júlia.