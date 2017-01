Vendedor morre esfaqueado em Suzano

Um vendedor, de 27 anos, morreu esfaqueado na Rua Amélia Guerra, na Vila Amorim, em Suzano. O corpo foi encontrado ensanguentado na calçada, por volta das 5 horas, na manhã de ontem.

A vítima foi golpeada 5 vezes, nas regiões do tórax, braço direito e próximo ao pescoço e a coluna.

Policiais foram até o local depois de uma notificação de homicídio.

O pai do vendedor, compareceu até a delegacia central da cidade e contou que o rapaz era dependente químico, viciado em cocaína e fazia uso contínuo de bebidas alcoólicas.

Além disso, também informou que o filho, já havia sido preso por um furto que cometeu na cidade de Santos, no litoral do Estado.

Disse também que não sabia se o filho estava sendo ameaçado ou possuía inimigos.

O vendedor morava em Suzano, próximo ao local do crime, há aproximadamente 20 dias.

A carteira, um óculos, documentos pessoais e o celular da vítima foram apreendidos.

Policiais do Setor de Homicídios também compareceram ao local dos fatos e prosseguirão com as investigações.