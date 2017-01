Aplicativos para os ônibus

A tecnologia pode ser um importante aliado para o meio de transporte público nas cidades do País. O passageiro tem solicitado agilidade, mais ônibus, mais linhas, mais opções para chegar ao seu destino com comodidade e segurança.

Algumas cidades do País, e até mesmo do Estado, estão utilizando a tecnologia a favor do transporte público.

É o caso de Jacareí, por exemplo. No ano passado, entrou em operação o aplicativo Cittamobi, que permite acompanhar pelos smartphones, tablets e PCs o itinerário dos ônibus nas linhas e nos pontos de ônibus.

Com o aplicativo, os usuários podem ter informações antes mesmo de sair de casa sobre os pontos mais próximos e em quanto tempo os ônibus vão passar pelos pontos.

O Cittamobi possui uma versão para deficientes visuais com informações por meio de áudio que avisam quando os ônibus estão se aproximando dos pontos de parada.

O aplicativo é gratuito e está disponível nas versões Android pelo Google Play e IOS pelo APP Store. O aplicativo pode ser baixado pelo site (www.cittamobi.com.br). Também é possível acessar o serviço diretamente no site e acompanhar por meio de mapas toda as linhas.

Na edição de domingo, o DS trouxe informação importante mostrando que a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana tem projeto para que a Prefeitura possa criar um sistema de monitoramento do transporte público, por meio de um aplicativo.

O objetivo é apontar a proximidade do coletivo, proporcionar tempo e segurança aos usuários.

A criação de um sistema de monitoramento dos transportes públicos, por meio de um aplicativo, possibilitará aos passageiros otimizar o tempo, além de ter mais segurança.

Entre as melhorias para o setor que a pasta pretende implantar estão à fiscalização das empresas contratadas para serviços, avanços na comunicação entre fiscais e agentes de trânsito, além de atenção especial à Educação no Trânsito.

Em todo o País, os aplicativos dão a vantagem para que o passageiro possa planejar viagens utilizando diferentes tipos de transporte e tendo conhecimento prévio sobre a disponibilidade dos serviços.

As necessidades atuais mostram que é importante monitorar o cumprimento dos horários, a prestação básica dos serviços, possíveis evasões de receitas e o desempenho operacional dos ônibus.

Por tudo isso, a expectativa de se implementar os aplicativos do transporte só vem a contribuir e garantir uma eficácia maior no reforço da melhoria do serviço de transporte.

Os usuários do meio de transporte tem, a cada dia, reivindicado agilidade no sistema.