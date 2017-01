Chuva forte provoca alagamento de ruas do Parque Maria Helena

Ao menos oito ruas ficaram ilhadas no bairro Parque Maria Helena, em Suzano. O motivo foi a forte chuva que aconteceu na tarde de ontem. Falta de manutenção, lixos espalhados por todas as vias, além de bocas de lobo entupidas também eram notados como causadores do problema. A quantidade de água encontrada na área assustou os moradores. Isso porque chegava a uma altura de 50 centímetros. De acordo com eles, há quatro anos sofrem com a situação, que é comum nessa época do ano.

As ruas que registraram o problema com maior proporção foram Doutor Aniz Fadul, Benedito Faria Marquês Filho, Antônio Francisco da Cruz, Fernando Fiamini, Francisco Aro, Ademar Pereira de Barros, Salvador Rugiero e São Vicente de Paula. Nos locais, pedestres e motoristas enfrentavam o pesadelo vivido muitas vezes ao longo dos últimos anos. A parte do meio das ruas era preferida por ambos trafegarem, já que a água se concentrava mais nas canaletas.

Esse é o caso do motoboy Rafael Carlos de Oliveira. Ele contou que sofre para chegar a casa no período do verão. “Condições muito difíceis que encaramos aqui. Em dias de chuva, preciso fazer um caminho longo para chegar a minha residência, que duraria nem um minuto. São muitas ruas que precisam de manutenção para suportar a água”, lamentou.

Já a comerciante Alcione Barbosa que costuma ir até o bairro comprar verduras e legumes também teve dificuldades. “Cheguei antes da chuva, mas depois que acabou não deu para atravessar e chegar até a loja. Infelizmente terei que vir outro dia”, explicou.

Segundo o diretor da Associação de Amigos do bairro, Maurílio Viana Rodrigues, todos os moradores estão cansados de reclamar. “Pedimos a melhoria da área há muito tempo. Porém, nunca fomos contemplados. É incrível ver o quanto de mato alto e de lixo que têm nesta região”, argumentou.

A Prefeitura informou que a Defesa Civil enviou uma equipe técnica ao local para averiguação. Caso fosse comprovado o alagamento por transbordo da boca-de-lobo, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), responsável pela limpeza, seria acionada para tomar as devidas providências.