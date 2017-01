Educação amplia 308 novas vagas e entrega escola no Jd. Colorado

Suzano vai abrir 308 novas vagas de ensino municipal na região do Colorado.

A Secretaria de Educação iniciou um remanejamento e de adequações realizadas desde o início de janeiro que visam utilizar a antiga unidade do Serviço Social da Indústria (Sesi) do Jardim Colorado (rua Rio Grande do Norte, 90) para reorganizar a estrutura de atendimento educacional no bairro.

Na manhã de ontem, o chefe da pasta de Educação, Nazih Youssef Franciss, foi até a nova unidade para conferir pessoalmente os serviços de manutenção, de limpeza e de revisão elétrica e hidráulica, além de outras adequações internas.

Com os trabalhos de readequação, a creche do Jardim Colorado, que hoje atende 40 crianças num prédio alugado, vai funcionar no prédio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (Emeif) “Oscar de Almeida Redondo” (Rua José Cardoso Xavier, 80). A mudança vai gerar para os cofres municipais uma economia de R$ 35,4 mil por ano, que seriam gastos pelo governo do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) com a locação mensal de R$ 2.950.

Com a capacidade de atendimento ampliada para 120 alunos, a creche terá um aumento de 80 novas vagas.

EMEIF

Por sua vez, a Emeif “Oscar de Almeida Redondo”, que atualmente acolhe 389 alunos, vai migrar para a Escola de Ensino Infantil e Fundamental (Emef) “Célia Pereira de Lima” (rua Madame Pommery, 590).

As aulas ocorrerão em dois períodos, com direito a um ganho de 96 vagas.

Já os 568 alunos da Emef “Célia Pereira de Lima” serão destinados ao antigo prédio do Sesi, que tem capacidade para atender 700 estudantes, aumentando, assim, o número de vagas em 132.

O prédio original do Sesi, que começou a passar por um complexo trabalho de manutenção na última semana, foi construído pela Prefeitura de Suzano e cedido à entidade em comodato, em 1969. O tempo do empréstimo era de 20 anos, renovável pelo mesmo período.

O processo de devolução ocorreu no ano passado, por força da entrega do novo prédio do Sesi, no Jardim Imperador. Em julho, a unidade foi desocupada e em dezembro devolvida à administração municipal.