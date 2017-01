O que vi por aí…

Muitas vezes por conta de nossa profissão e de outros motivos alheios à nossa vontade não saímos muito de nossa região e só observamos o que acontece à nossa volta.

Viajando pelo interior de São Paulo, puder observar que em muitas cidades o tempo parou e parece que nada mudou desde a última vez que lá estive a alguns anos passados e, pela falta de conservação piorou ou deteriorou demais o que havia.

Outras tiveram governantes ativos e preocupados, então o que se vê é a melhora efetiva, praças bem cuidadas, nenhum buraco nas ruas, calçadas limpas e bem conservadas. Conversando com os moradores percebemos que estão felizes com o prefeito que saiu, pois, soube administrar com respeito e dinamismo, priorizando o melhor para a cidade não só visualmente, mas de maneira geral, inclusive entregando a cidade ao final do mandato com algum dinheiro em caixa para as primeiras despesas. Muitos deles acabaram se reelegendo por conta dos serviços prestados.

Em outras é desanimador o estado da cidade, praças que eram preparadas para idosos e crianças aproveitarem bem o espaço cobertas de mato e bichos, equipamentos abandonados enferrujados e muitos sem possibilidade de recuperação. Buracos não faltam de todos os tamanhos e profundidade, prédios públicos abandonados, faltando portas, janelas e até móveis em seu interior. Nenhum dinheiro nos cofres e computadores com informações importantes tiveram seus arquivos deletados. O novo governante não sabe nem como começar a administrar, pois, está se vendo em apuros com contas para pagar, salários, água, luz, telefone e nem sabe se foram feitos os últimos pagamentos do exercício passado. Completamente desinformado está como nau a deriva, buscando meios de manter a população tranquila.

Governantes corruptos infelizmente existem em todos os lugares.

O ano que passou deixou para todos nós um ensinamento que em muitos lugares foi usado nas eleições, buscamos administradores novos, com princípios éticos mais firmes, sem lastro político anterior e com aparente vontade de trabalhar, mesmo enfrentando todos os percalços de uma transmissão de governo falha e até mesmo sem nenhuma informação.

Em nossa região não quero me precipitar fazendo elogios, mas quando voltei vi que na nossa cidade os canteiros centrais de algumas vias estão sendo limpos, buracos sendo tapados, não há lixo amontoado nas calçadas e parece que estão se preparando para uma gestão mais correta o que é muito bom, apesar de ter percebido também que os estacionamentos de zona azul encurtaram o período permitido em uma hora, independente do quão longe estão do centro comercial, com o objetivo claro de aumentar a arrecadação.

Esse encurtamento do período prejudica as pessoas que não conseguem vagas mais próximas de bancos e outros estabelecimentos e vão ter que se locomover com mais agilidade, mesmo alguns sendo mais idosos ou buscar estacionamentos particulares que vem aumentando suas áreas, na certeza que irão faturar mais. Como dizem… Nada é perfeito.

Esperamos todos que o atendimento hospitalar e nos postos de saúde sejam de fato melhorados, que as escolas e creches tenham capacidade para receber a s crianças no início do ano letivo e que ao final do mandato tenhamos orgulho dos nossos eleitos.