Projeto prevê recuperação do Mirante com criação de parque

A Prefeitura de Suzano vai buscar recursos e tentará formalizar parceria “de contrapartida” com a SPMar para transformar o Mirante em parque, situado no bairro do Sesc.

Como o projeto de construção da Alça de Acesso do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) com a Estrada dos Fernandes prevê um impacto ambiental, a idéia é fazer essa compensação com a recuperação do Mirante.

A prestadora dos serviços, a SPMar, deverá compensar a cidade. Na ocasião, o Mirante seria o lugar escolhido pela Secretaria de Meio Ambiente.

Atualmente, o empreendimento se encontra abandonado, com mato por todos os lados e pode apresentar, inclusive, impactos negativos ao meio ambiente. Para o secretário de Meio Ambiente, Carlos Watanabe, seria uma grande conquista se fosse construído uma área de lazer.

“Queremos transformar todos aqueles espaços que atingem o meio ambiente em lugares adequados e que possa receber a população. O próprio prefeito (Rodrigo Ashiuchi) também quer isso. É muito difícil, mas vamos fazer o possível e impossível para este plano dê certo “, explicou.

ESTUDOS

Até o momento, estudos também estão sendo realizados para mudar o cenário do local. “Início de gestão estamos procurando visitar e avaliar todos os espaços para que possamos trazer propostas do que pode ser feito.

O Mirante não sairá dos nossos planos e vamos lutar para que essa compensação do Rodoanel aconteça”, enfatizou.

O Mirante tem extensa mata e nascentes que são interligadas ao Rio Tietê.

A área municipal possui uma antiga torre de bombeamento da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), abandonada há mais de 20 anos e com mais de 20,5 mil metros quadrados.

A luta para transformar o local em parque é antiga. Por diversas vezes, o assunto foi cogitado. Para se ter ideia, em 2015, o DS divulgou que o ex-secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena, pretendia realizar um parque no local.