Secretarias de Poá realizam ações em conjunto contra o Aedes aegypti

As secretarias de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Saúde de Poá vai realizar um trabalho conjunto para recolher pneus guardados e descartados de forma inadequada no município. O objetivo é reduzir possíveis focos do mosquito Aedes aegypti nos objetos que, quando expostos, podem acumular água parada e favorecer a proliferação do vetor da dengue, zika e chikungunya. O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), também reforçou o pedido para que os departamentos da administração municipal atuem conjuntamente nesse enfrentamento.

Segundo a secretária-adjunta de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Juliana Cardoso, a ação está voltada aos imóveis residenciais e comerciais, terrenos e galpões vazios. Isso porque a indústria já é obrigada por lei a recolher e reciclar seus produtos após a vida útil. “Parte do material que recolhermos será destinado a uma equipe que faz obras de arte com o mesmo e depois expõe em espaços públicos e parte será encaminhada para Reciclanip (uma entidade sem fins lucrativos)”.

Juliana explicou ainda que a Reciclanip é uma entidade criada pela indústria nacional de pneus para cuidar exclusivamente da coleta e destinação dos mesmos em todo o País. “O comportamento do munícipe é fundamental neste trabalho que vamos realizar. Queremos chamar a atenção da população para o perigo que o descarte inadequado de pneus pode trazer”, comentou.

Quem for identificado realizando a destinação incorreta de pneus será notificado pelas equipes da Vigilância em Saúde e orientado a levar o material até o prédio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais na Avenida Brasil, 810. “A campanha é voltada também para a população. Quem tem pneu usado guardado em casa ou abandonado próximo à sua residência, deve levá-lo à Secretaria de Meio Ambiente, contribuindo para um meio ambiente saudável e para combate ao mosquito”, destacou o secretário-adjunto da Saúde, Almir Tavares, explicou

Ações

A Secretaria de Saúde tem reunido esforços no combate ao Aedes aegypti, convocando diversos órgãos do Poder Público e a população. A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Fabiani Ferri, ressaltou que no próximo sábado já tem ação programada.

“Vamos atuar no bairro com maior registro de casos da Dengue, e durante o dia equipes visitarão residências com o objetivo de eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. Contamos com a participação da população neste trabalho”, concluiu.