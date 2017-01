Social 17/01/2017

Semana curta

Para os suzanenses a semana termina na quinta-feira, uma vez que na sexta será feriado. Bom para quem pode viajar.

Retro/2016

Nos primeiros dias de janeiro resgato alguns momentos marcantes de 2016 e venho mesclando com notícias atuais e fotos de acontecimentos que aos poucos começam a pipocar pelo circuito social.

Férias

Apesar das poucas opções que o circuito social oferece, a ala infantil se vira como pode e as sessões de cinema são sempre uma boa opção para distrair a criançada.

20 anos

Sebah Vieira comemora 20 anos de carreira, dia 30, às 20 horas, no Barfest Paris, no Tatuapé, em São Paulo, com participação dos cantores Angela Maria, Rick, Simony, Vanessa Jackson, Erikka Rodrigues, Adryana Ribeiro, Fat Family, entre outros. Ele pede como traje para a festa, a cor branca. A noite será animada pela Banda Alta Frequência.

Hit’s de Ed Sheeran

Parece que 2017 será o ano do Ed Sheeran! Os dois singles “Shape of You” e “Castle on the Hill”, que ele lançou na semana passada, estão quebrando vários recordes. As músicas estrearam nas primeiras posições da parada do Reino Unido, a Official Charts, e são as mais ouvidas da semana no Spotify. O novo álbum dele, ”÷ / Divide” chega às lojas em 3 de março, sucedendo “X / Multiply”, de 2014.

Comemorando idade nova. Nilza Bianchi recebeu estreito grupo de amigos e familiares para comemorar sua idade nova, na noite de sábado, no imponente salão de festas do Odeon, onde ela mora, no Socorro, em Mogi das Cruzes. A noite foi regada por deliciosa pizza preparada na hora pelo Chef Antônio Cipullo. Nilza divide a cena com a filha Vivian Bianchi e com os irmãos, Lilian Bianchi, Maria Elisa Bianchi Dualiby e Jurandyr Bianchi Junior.

Retro/2016. Revisitar meu arquivo digital é sempre muito prazeroso. Resgatei este flash dos artistas plásticos Poli Ribeiro e Gilberto Mattos da noite de festa em torno do Orion Office, da G2 Construtora, que comandei em 17 de maio de 2016.

44ª Couromoda. Na manhã do domingo, o prefeito da cidade de São Paulo, João Doria Júnior, e governador do Estado Geraldo Alckmin, estiveram na abertura da 44° Couromoda, maior feira de calçados e artigos de couro da América Latina, no Expo Center Norte, em São Paulo. A feira – que termina nesta quarta-feira (18) abre oficialmente o calendário nacional de eventos do país e reúne os mais importantes players do mercado calçadista para promover um encontro de negócios estratégicos e lançar as principais tendências de moda do setor. Na foto Jeferson Santos, João Doria Júnior, Thomas Santos, Waleska Santos e Francisco Santos.

Na Couromoda. Silvana Covatti, Anderson e Alexandre Birman, Geraldo Alckmin e Waleska Santos

Gabriel Prado Seccomandi, Iane Mateus Guimarães Chaer, Amanda Oliveira, Daniel Arrais, Claudia Xavier, Livia Bolina, Marcio Imamoto, Rafaela Rachid e Priscila Bustamante.