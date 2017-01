Suspeito de roubo morre após troca de tiros com a PM

Um homem, de 28 anos, suspeito de roubar um veículo, foi baleado em uma troca de tiros com policiais, após uma perseguição na Rua Afrânio Coutinho, no Parque Marengo Baixo, em Itaquaquecetuba. Ele estava no carro roubado, com outro indivíduo, que disparou em direção à Polícia Militar (PM). Após troca de tiros, um suspeito morreu no local e o outro fugiu.

Segundo Boletim de Ocorrência (B.O.), o veículo era conduzido pela Avenida Francisco Marengo, em Suzano, por volta da 1h20, madrugada de sábado para domingo. Policiais faziam a ronda quando avistaram o carro e ao consultar a placa foi confirmado ser produto de roubo. No interior do veículo estavam dois suspeitos, que não obedeceram à ordem de parada e tentaram fugir.

A PM perseguiu os homens por cerca de três quilômetros. Na Avenida Cristiano Abreu, ambos saíram do veículo e tentaram fugir a pé. Um dos suspeitos não foi localizado. Os policiais tentaram abordar o outro indivíduo, mas o homem, que estava armado, efetuou dois disparos em direção à polícia. Na troca de tiros, o suspeito foi atingido na região do tórax. Nenhum policial se feriu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do suspeito.

De acordo com o B.O., na mão do indivíduo baleado foi encontrado um revólver, com cinco munições deflagradas e uma íntegra. O local foi analisado pela perícia e as armas foram apreendidas.

Uma tia do menino baleado entrou em contato com o DS e disse acreditar que o sobrinho pode ter sido morto, por engano. Segundo ela, o rapaz estava próximo ao local dos fatos.

Além disso, ela informou que o homem não possuía habilitação para dirigir, e que possuía passagem pela polícia.

O caso foi registrado como homicídio decorrente de intervenção policial, na delegacia central de Itaquaquecetuba.