Troupe Parabolandos de Suzano planeja anfiteatro na própria sede

Dois mil e dezessete chega com previsão de novidades para a Troupe Parabolandos. O grupo teatral planeja a abertura de um anfiteatro para apresentações na própria sede. Em entrevista concedida ao DS, o diretor geral da equipe, Rafael Marcondes, fala sobre as atividades desenvolvidas em 2016 e as expectativas para este ano, inclusive, vagas para cursos na unidade. As inscrições serão abertas no sábado.

De acordo com Marcondes, para 2017 o grande projeto é a abertura de um anfiteatro. “O projeto visa apresentações artísticas na própria sede do grupo. Este ano também ofereceremos 30 vagas para bolsas de estudo para qualquer curso. As inscrições estarão abertas a partir de sábado, para aulas de teatro, circo, dança, teatro musical, dublagem e música. As vagas são limitadas”, explica.

Ele revela que 2016 foi um ano especial porque os artistas estiveram em intensa atividade, mesmo em um período turbulento. “Encerramos o ano com sentimento de gratidão e dever cumprido. Porque, apesar de tudo, pudemos dar mais uns passinhos nessa trajetória”.

Nos últimos meses, o grupo desenvolveu a tradicional Mostra Cultural Troupe Parabolandos. A equipe ainda reapresentou a trilogia do espetáculo “Au Au Fatal”. “Também, estivemos em atividades e cursos de formação artística no Espaço Cultural Troupe Parabolandos. Além disso, apresentamos workshops e palestras, em igrejas, escolas, entidades e espaços culturais por todo o Brasil”, diz.

As ações de 2016 foram encerradas em dezembro, com uma semana especial com apresentações de espetáculos elaborados pelos próprios alunos. “Finalizamos com o Paraboloscar, uma premiação para os destaques, e a entrega dos certificados para os alunos”.

A Troupe é formada pelo diretor geral, Rafael Marcondes; a diretora do Espaço Cultural Troupe Parabolandos, Keyla Godoy; Marciana Macedo, Daniel Maxuel, Otávio Rodrigues, Carol Marcondes, Jackson Adriano, Gell Marcondes e Família Absurda.

SERVIÇO

Para mais informações sobre as inscrições para os cursos, visite o Espaço Cultural Troupe Parabolandos, na Avenida Antonio Marques Figueira, 581, no centro de Suzano, ou ligue 4742-8513 ou 9.8320-3863.