28 mil kits de TV Digital serão distribuídos em programas sociais

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano-SP vai distribuir gradativamente mais de 28 mil kits para TV Digital. Por meio de um acordo de cooperação com a Entidade Administradora de Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais TV e RTV “Seja Digital”, os beneficiários ativos dos programas sociais de transferência de renda, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, entre outros, deverão receber esses equipamentos e passar a receber o sinal digital. O sinal analógico em Suzano será desligado em 29 de março (quarta-feira).

Os kits gratuitos são compostos por antena UHF, conversor digital e controle remoto. Os interessados devem solicitar o benefício pelo site www.sejadigital.com.br/kit, ou pelo número 147, telefone do Centro de Atendimento Gratuito do Seja Digital. Na oportunidade, é preciso estar com o Cadastro da Pessoa Física (CPF) em mãos ou o Número de Identificação Social (NIS) fornecido pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Se o nome estiver na lista, o beneficiário já pode agendar a retirada do kit. Caso não esteja na lista, o interessado deverá preencher o cadastro para receber orientações sobre como preparar sua residência para receber o sinal digital de TV.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, Claudinei Galo, lembra da importância do Cadastro Único, que realiza o cadastramento, o mapeamento e o acompanhamento das famílias beneficiárias dos programas do Governo Federal. Segundo o gestor, dentro das próximas semanas, serão disponibilizados colaboradores do Seja Digital para orientar a população e beneficiários sobre onde e quando efetuar a retirada dos kits. Esses funcionários ficarão fixos nas unidades do Centro de Referência em Assistência Social (Cras), do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), além do Cadastro Único. “Estamos contentes em firmar esse termo de cooperação com a Seja Digital e podermos distribuir os kits para as 28 mil famílias de Suzano devidamente cadastradas no Cadastro Único”, complementa.

A Seja Digital é responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão no Brasil.