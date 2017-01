Cultura oferece aulas em oficina voltada à economia criativa

Os empreendedores que atuam com economia criativa podem ampliar o conhecimento por meio de uma oficina voltada ao setor. A Secretaria de Cultura de Suzano está com inscrições abertas. No total, estão disponíveis 16 vagas. Os interessados devem se cadastrar, gratuitamente, na sede da pasta, na Rua Benjamin Constant, 682, no Centro, de segunda a sábado, das 9 às 18 horas. No ato da matrícula, é necessário apresentar um documento com foto. Certificados de participação serão emitidos.

De acordo com o titular da Cultura, Geraldo Garippo, o objetivo da administração ao disponibilizar o curso é apoiar os empreendedores que atuam no segmento, para que possam elaborar um plano para posterior implantação em seus locais de trabalho. A finalidade, também, é incentivar a categoria quanto à criação e o desenvolvimento de novos negócios.

Com duração de 28 horas, o curso será ministrado entre os 23 e 26 deste mês, das 10 às 18 horas, no Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi. Criada por uma organização internacional do Reino Unido para Relações Culturais e Oportunidades Educacionais, a British Council, a oficina terá à frente Simone Ciraque. A facilitadora é formada pelo Programa de Treinamento para Empreendedores, que lança mão da metodologia “The Studio” da Universidade de Loughborough, no Reino Unido.

Segundo Garippo, a economia criativa tem como matérias-primas a produção e distribuição de bens e serviços a criatividade, além do capital intelectual. A inovação, também é fundamental para a geração de empregos, distribuição de rendas e produção de riquezas.

“Nesta oficina, que será oferecida gratuitamente, esperamos receber os empreendedores suzanenses interessados em utilizar a economia criativa como base para melhorar os negócios. Em meio à crise, esta ferramenta é uma das principais estratégias para se estabilizar no mercado. Nosso objetivo é ampliar a visão dos empresários quanto às diversas possibilidades de trabalho”.

Garippo adianta que esta será a primeira de muitas outras capacitações que a municipalidade pretende oferecer nesta gestão. O curso de economia criativa é um projeto piloto. “Trabalhamos para permanecer nesta linha de fortalecimento dos empresários, dos movimentos culturais e dos cidadãos que tenham interesse em ampliar os conhecimentos. Após as inscrições, averiguaremos a quantidade de pessoas interessadas para, posteriormente, pensarmos em novas oficinas e na ampliação de vagas”, finaliza.