Dois homens morrem baleados na Campos Sales em Suzano

Dois homens morreram baleados na Rua Campos Salles, em Suzano. O crime ocorreu na madrugada de ontem, pouco antes da 1 hora. Uma das vítimas era o comerciante chinês Junying Cheng, de 50 anos. Ele foi encontrado com marcas de tiros nas costas dentro de um veículo, um Mitsubishi Pajero, de cor branca. Já o corpo do outro homem, Severino Máximo da Silva, de 30 anos, foi encontrado próximo ao carro do comerciante, com marcas de tiro nas costas, no peito e na nuca.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o comerciante chinês foi encontrado morto pela polícia no banco do motorista. O veículo estava com a porta aberta. No bolso dele havia uma pequena bolsa com R$ 152 e um celular. Além de uma folha de cheque assinada por ele, no valor de R$ 1.000.

O corpo da segunda vítima foi encontrado estendido na rua, próximo à parte traseira do Pajero. No bolso da vítima foram encontrados dois celulares e um relógio.

Próximo ao veículo do comerciantes estava outro carro, um Hyundai Veloster, de cor prata, que pertencia a segunda vítima.

Dentro do Veloster foram encontrados uma carteira com os documentos pessoais da vítima, uma máquina leitora de cartões e R$ 242. A polícia ainda encontrou no local, 10 munições deflagradas.

O óbito dos homens foi constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os veículos e os documentos foram apreendidos. O caso foi registrado como homicídio qualificado e será encaminhado ao Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes.