Poá terá Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Poá terá um Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Vila Varela, a partir de fevereiro. A unidade terá capacidade de atendimento mensal de 100 crianças e adolescentes. Segundo o prefeito Gian Lopes (PR), o equipamento integra a política que pretende implantar na cidade, que é humanizar a Assistência Social. O público alvo do centro de convivência serão crianças e adolescentes atendidas pela rede da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

“É um espaço que vem de encontro com o que a população espera do nosso governo, que é oferecer um tratamento mais especial, e mais próximo”, comentou.

O Centro de Convivência vai atender crianças e adolescentes que de alguma forma tiveram o vínculo familiar rompido ou que sofreram algum tipo de violência. “Neste espaço o público atendido terá cuidado especializado e atividades de lazer e cultura”, garantiu o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Ronaldo Florido de Oliveira. “Teremos cursos de teatro, música e dança. Então, além do tratamento específico, também será oferecido no local atividades artísticas”, completou.

O local contará com profissionais de diferentes áreas, como psicólogos, assistentes sociais e recreadores e educadores culturais.

Segundo o secretário, o serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de “promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva”.

Atendimento

humanizado

O secretário Ronaldo Florido de Oliveira afirma que a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Poá está passando por transformações. Ele destaca que uma de suas primeiras ações foi implantar uma gestão compartilhada, democrática e que divida responsabilidades. Cumprindo assim a determinação de Gian Lopes, que é oferecer à população um atendimento humanizado e mais próximo das pessoas.

Oliveira explicou ainda que a secretaria conta com diversos equipamentos e vai dinamizar o atendimento nos mesmos. “Temos cinco Centros de Referência da Assistência Social (Centro, Cidade Kemel, Vila Jaú, Calmon Viana e São José), espalhados estrategicamente pela cidade para identificar a demanda de cada região; um Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas); Conselho Tutelar; Centro Dia do Idoso; Cantinho da Melhor Idade; Casas de Cursos; Casa do Adolescente; Casa de Acolhimento; Casa dos Conselhos e futuramente o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos”.