Sinalização de trânsito danificada confunde motorista

Diante da ausência de sinalização em pontos de ônibus, área escolar, área proibida de estacionar e lombadas, motoristas comentam sobre as dificuldades encontradas. A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana realiza estudos a fim de ampliar quadro operacional e investir na manutenção preventiva da sinalização de trânsito.

O designer Erovino Antunes diz que a falta de manutenção dificulta o tráfego na cidade. “As placas estão danificadas”.

O motociclista Anderson Roberto da Costa realiza entregas e não costuma reparar nas condições da sinalização. “Olhando bem, a pintura está desbotada”. Para o pintor João França, a situação pode resultar em multas e acidentes. “Muitas vezes não conseguimos identificar as placas”.

O açougueiro Antônio Marcos Ferreira é categórico e acredita que a condição pode confundir motoristas. “São várias situações. Faltam informações, as placas são mal sinalizadas ou escondidas em árvores. Os semáforos pecam na sintonia, sem contar os buracos. Um motorista de fora pode se perder e a gente acaba tomando multa de bobeira. As mudanças no trânsito também precisam acontecer com um aviso prévio”. A equipe de reportagem do DS percorreu as principais vias da cidade e detectou falhas na sinalização trânsito. A Rua General Francisco Glicério possui 147 placas, oito semáforos e necessita de reparos. A via têm placas amassadas, sujas, falta de sinalização em pontos de ônibus, lombadas e área escolar.

Na Rua Benjamin Constant, em alguns pontos é possível observar a ausência de placas indicando a proibição para estacionar. A via possui nove semáforos e 58 placas. A Avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una, têm um dos trechos interditados. No total, a avenida conta com cerca de 91 placas, 11 semáforos e um radar. Outra via onde falta sinalização de ônibus, manutenção e limpeza das placas é a Avenida Marquez Figueira, a qual possui 122 placas e nove semáforos. As ruas Monsenhor Nuno, Campos Salles e Felício de Camargo têm a sinalização em condição razoável. Juntas, as vias possuem oito semáforos e 73 placas.