Social 19/01/2017

Fim de semana

Para os suzanenses – e cariocas – a semana termina hoje, pois amanhã temos um belo feriado para encarar. Bom para quem pode viajar. #Aproveite

Será chuvosa

Uma pena, mas a previsão anuncia muita chuva para o final de semana prolongado dos suzanenses. Vai com chuva mesmo!

Enlace

Daniele, filha de Francisco Marques Figueira Neto e Regina Fortunato Sertório casa-se com Fabien, filho de Alain Jossi e Isabelle Jossi, dia 11 de fevereiro, às 19h30, na Casa Petra, em Indianópolis, São Paulo, onde receberão os convidados com alinhada festa que está sendo alinhavada pela Bless Assessoria

Liquidação

Todas as lojas da Rede Tranzação encontram-se em liquidação, com descontos que vão de20% a 50%. #Vale Conferir

* Retrospectiva 2016

Volta e meia apresento uma interessante entrevista aos domingos, sempre enfocando alguém de destaque e promissor. O circuito social está cheio de novos talentos, que despontam com força. Leandro Naves é formado em Optica e Optometria com Pós-Graduação em Optometria Avançada e Neurovisão pela Universidade Braz Cubas, e cursa Odontologia na Universidade de Mogi das Cruzes e comanda a Fitness Food Pan BR, além de ter se descoberto como coach depois de um curso avançado.

Retro/2016

Beth Aro de Moraes e Carlos Alberto –Xaxá – de Moraes marcaram presença na noite de inauguração do Orion Office da G2 Construtora, que promovi em 17 de maio de 2016.

Um brinde ao secretário de Cultura

Mateus Sartori entra em cena ganhando os cumprimentos pela passagem de seu aniversário. Ele se destacou como secretário de Cultura de Mogi das Cruzes, na gestão de Marco Bertaiolli, e continua no posto com Marcus Melo. Ele divide a cena com sua esposa, Karina Naves.

Retro/2016

Sylvia Andréa Kuyama da Silva e Sueli Kuyama da Silva – leia-se Transcena Transporte, são grandes incentivadoras e apoiadoras dos projetos do Instituto Thadeu José de Moraes – ITJM. Estiveram presentes no lançamento do livro A arte das Crônicas e Contos, realizado em 5 de maio de 2016.

Retro/2016

Taynan Bispo divide a cena Catherine Geibe (Fashion Instituteof Technology New York) e Ian King (London Collegeof Fashion), no Fashion Colloquia 2016, um evento internacional que aconteceu no Brasil, contando com contribuições de uma ampla seleção de profissionais internacionais do meio acadêmico, mídia e indústria, sediado pela London Collegeof Fashion.