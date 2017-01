Suzano estuda projeto ‘Cidade Limpa’ contra pichações

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano está estudando a implantação do “Projeto Cidade Limpa” para desencorajar a pichações em edifícios comerciais e industriais da cidade. Se na cidade de São Paulo, em que o prefeito João Doria (PSDB) anunciou uma política de tolerância zero contra pichadores, o município de Suzano pretender combater também e trabalhar ações de conscientização.

Em São Paulo, o anúncio do atual prefeito iniciou uma guerra entre a administração e os pichadores. No último fim de semana, quatro pessoas foram presas por pichar em diferentes regiões da cidade, incluindo o prédio da Prefeitura. Na capital já é possível ver pichações com dizeres: “Doria, picho é arte”.

Já em Suzano, pelo menos 160 pichações são vistas no quadrilátero central da cidade (veja mais na matéria a baixo). A Prefeitura divulgou que o Projeto Cidade Limpa trabalhará a requalificação de fachadas e outdoors de prédios, trazendo uma nova abordagem do espaço público. Segundo o secretário André Maurício Loducca, também deve ser realizado um trabalho de conscientização e educação para buscar reduzir as ocorrências na cidade.

As secretarias devem trabalhar em conjunto com um pacote de medidas para amenizar a situação. Exemplo disso, a pasta de Assistência e Desenvolvimento Social vem atuando em conjunto com a Vara da Infância e Juventude de Suzano para o cumprimento de medidas socioeducativas. Elas ocorrem através do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas), onde há o acompanhamento necessário. Segundo a diretoria do Creas, apenas dois casos referentes a pichações foram encaminhados em 2015, e nenhum caso foi encaminhado em 2016.

Também de maneira preventiva, a Secretaria de Cultura de Suzano está estudando a implantação do programa “Arte Pública”, que visa renovar as fachadas de prédios da Administração Municipal. O projeto-piloto será realizado nas unidades da pasta de Cultura nos bairros, sob a coordenação da artista plástica Aline Baliberdin.