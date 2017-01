Gian Lopes garante melhorias no Cantinho da Melhor Idade

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), afirmou que o Cantinho da Melhor Idade vai receber adequações necessárias. Ontem, o educador físico Ivan Gonçalves e os secretários de Governo, Augusto de Jesus e de Assistência e Desenvolvimento Social, Ronaldo Florido de Oliveira, se reuniram com o prefeito para acertar detalhes do trabalho que será realizado no local. Atualmente, o local tem oferecido atividades esportivas de segunda a segunda e o acompanhamento físico e fisioterapêutico retorna em fevereiro.

“A ideia é realizar no Cantinho da Melhor Idade um trabalho preventivo. Contaremos com atividades de educadores físicos, especializados no trabalho com o público idoso. Serão ações relacionadas à melhoria da mobilidade física, mas também motivacional para que este público se sinta ocupado, útil”, comentou o prefeito.

A unidade atende aproximadamente 2.500 pessoas por mês. O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Ronaldo Florido de Oliveira, ressaltou que a pasta contará com uma parceria com a Secretaria de Esportes, com o objetivo de oferecer no local um ambiente em que o idoso tenha contato, de forma gratuita, com a prática de algum esporte, com atividades de lazer e de cultura, entre outras ações.

“Estive recentemente no Cantinho da Melhor Idade juntamente com o secretário-adjunto de Esportes, Sidney Calil, o Cidão e conversamos com os idosos e escutamos a necessidade deles. Não vamos simplesmente fazer o que achamos ser bom. Pelo contrário, vamos planejar ações de acordo com o desejo dos agentes que interagem neste espaço. Dialogando com a sociedade é que se faz política pública”, ressaltou Oliveira.