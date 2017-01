Homens com 110 cartões bancários são presos por estelionato

Dois homens, ambos de 37 anos, suspeitos de estelionato foram levados para a delegacia central de Suzano, na manhã de ontem. Com eles foram apreendidos 110 cartões eletrônicos, de diversos bancos, R$ 3.082 e três celulares. A chave de um veículo também foi apreendida.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), os suspeitos estavam em uma agência bancária, quando um cliente achou estranho o número de cartões que eles tinham. O cliente chamou os policiais que durante a abordagem encontraram os cartões e o dinheiro.

Um dos suspeitos era morador de Ferraz de Vasconcelos e o outro, do bairro de Itaquera, extremo leste da Capital. Interrogados, os infratores confessaram cometer a atividade e foram levados ao Distrito Policial (DP). Ambos, foram ouvidos na presença de um advogado.

Parte dos cartões apreendidos não tinha nome grafado. Mesmo com a confissão das atividades ilícitas, o caso foi registrado como apreensão de objetos de receptação.

Até o fechamento dessa edição, os suspeitos permaneciam na delegacia e eram interrogados.