Missas e procissão reúnem 3 mil no Dia do Padroeiro

Cerca de 3 mil fiéis acompanharam as missas e procissão durante o dia de ontem para celebrar o dia do padroeiro da cidade, São Sebastião. Os cristãos assistiram a duas missas durante a manhã e uma à tarde, que foi seguida por uma procissão em homenagem ao santo.

No período da tarde, a Igreja Matriz ficou cheia e alguns cristãos assistiram a missa de pé na Paróquia.

A data vem sendo comemorada desde o dia 11, quando começou a novena e a realização da quermesse, músicas e bingo.

De acordo com o padre responsável pela paróquia, Cláudio Taciano, que também celebrou as missas, a expectativa de público foi atendida.

“A paróquia já tem 77 anos. São 77 anos em que se tem feito a festa de São Sebastião. A importância é a comemoração dos fiéis. A data é muito oportuna, porque é no início do ano, quando os cristãos têm suas preces e objetivos para o ano. Já tivemos duas missas durante a manhã e durante todo o dia muitas pessoas passaram por aqui”, contou o padre, pouco antes do início da missas as 16 horas de ontem.

A procissão levou a imagem de São Sebastião que percorreu a área central de Suzano.

Ela começou na Rua Benjamin Constant, passou pela Rua Portugal Freixo e se encerrou na Rua General Francisco Glicério. De volta à igreja, a missa foi encerrada e os fiéis participaram da distribuição do bolo.

CELEBRAÇÃO

O dia chuvoso não interferiu na celebração dos devotos, que apesar da garoa fina que caiu durante todo o dia, encheram o salão da igreja. “O tempo não atrapalha em nada. Sempre eu posso eu venho acompanhar. Ano passado eu também participei. Eu vim para agradecer. Só o fato de estarmos vivos é motivo para agradecer”, afirmou Cirene Pires Domingues Pedroso, de 52 anos. Aparecida Trigo da Silva, de 68 anos, afirmou: “Eu esperei a chuva passar para vir, mas se não passasse também não tinha problema. Para isso que temos a sombrinha nas mãos”.