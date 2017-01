Polícia Militar do Alto Tietê ganha 1ª comandante mulher

O Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPAM-12) tem a primeira comandante mulher. Ontem, a coronel Mônica Puliti Dias Ferreira, de 45 anos, assumiu o CPAM-12 em substituição ao coronel Mauro Lopes. A comandante afirmou que dará continuidade ao trabalho de Lopes na região, com foco na redução dos índices criminais. O anúncio foi realizado pelo sub-comandante, coronel Francisco Alberto Aires Mesquita.

Com a saída do comando do CPA, o coronel Mauro Lopes, que está em férias, assumirá a Coordenadoria Operacional dos Bombeiros, fazendo a gestão de todos os grupamentos do Estado.

A nova comandante conduzia, anteriormente, o 1º Batalhão de Gerenciamento de Trânsito em São Paulo. Agora, a frente do CPA, a coronel Mônica responderá por três batalhões que são responsáveis pelo policiamento das cidades de Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim, Salesópolis, Guararema, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Itaquaquecetuba.

“As promoções aos postos de coronel, que é o último posto da instituição, acontecem a qualquer tempo. Existindo vaga o governador promove a coronel, segundo a convicção dele. A saída do Mauro (Lopes) também por conta do anseio profissional dele e a existência de uma vaga no Corpo de Bombeiros, levou a necessidade de colocar a coronel Monica no comando”, contou coronel Mesquita.

A coronel Mônica é a 11ª comandante do CPA sendo a primeira mulher. “Tenho certeza que ela vai fazer um comando de muito sucesso. É a 11ª comandante no CPA, desde 2006, com sua criação, mas é a primeira mulher a comandar, isso também é um diferencial. O que a coronel Mônica deve fazer é dar continuidade no trabalho do coronel Mauro”.

Apesar de nunca ter atuado na região do Alto Tietê, a nova comandante já possui 27 anos de carreira. “A diferença é grande, eu comandava um batalhão de gerenciamento de trânsito em São Paulo, agora estarei em um comando de policiamento com três batalhões subordinados. Vários municípios para comandar, uma responsabilidade muito maior, mas estou preparada para essa responsabilidade”, contou.

A coronel falou sobre como pretende atuar na frente do CPA.” Vou continuar o trabalho bom que vinha sido feito. É isso que pretendo. Enfrentar índices com trabalho de tecnologia, planejamento, emprego de recursos humanos eficiente. Conversar com os comandantes de batalhões, para que a gente possa obter os resultados conforme a criminalidade for se movimento. É um trabalho que é feito devagar e os frutos colhidos aos poucos”, afirmou.

Sobre ser a primeira mulher a assumir o comando, ela diz se sentir honrada. “Muito grata. Espero fazer jus a confiança que o comando tem depositado em mim. Espero corresponder”.