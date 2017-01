Problemas com as chuvas

As chuvas que vêm caindo nos últimos dias trazem grande preocupação às cidades.

Em Suzano, conforme o DS divulgou nesta semana, o Parque Maria Helena foi um dos bairros atingidos pelo temporal. O problema prejudicou moradores do bairro.

Outras cidades da região também tiveram problemas. A situação só não é mais complicada, porque já no início deste ano, os novos prefeitos decidiram implementar planos emergenciais contra as enchentes.

Em todo o Estado de São Paulo a situação preocupa. Até agora 92 municípios estão em estado de atenção (14% do total do estado) e 83 municípios em observação (12% do total), segundo dados da Defesa Civil. Nesta operação verão, que começou em dezembro, em muitas cidades, do ano passado, quatro pessoas morreram por causa das chuvas e 63 ficaram desabrigadas, segundo o balanço estadual.

A cidade de Piracicaba, no interior paulista, apresenta uma das situações mais críticas, com o rio Piracicaba ameaçando transbordar. Por volta das 11h, o rio estava em estado de atenção por ter atingido o nível de 5,11 metros, bem acima do limite de 4,5 metros. Desde 2009, a Prefeitura mantém um comitê de emergência de transbordamento do rio, com a participação de Bombeiros e Defesa Civil no monitoramento do rio e da sua cabeceira.

As chuvas dos últimos dias, acompanhadas de rajadas de vento, alagaram a região central de Piracicaba, o Terminal Rodoviário e vias adjacentes. Carros foram levados pela enxurrada e o asfalto ficou danificado em alguns pontos. O volume de chuva chegou a 71 milímetros (mm) no bairro Jaraguá e 50 mm no centro.

O volume esperado para janeiro, segundo a média histórica, é de 288 mm.

A previsão do tempo para os próximos dias no estado de São Paulo é de continuidade das chuvas, especialmente no leste paulista. A precipitação deve ser ainda mais intensa sobre a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O meteorologista do Inmet, Ernesto Alvim, disse que a capital paulista terá o fim de semana de chuva intensa. Ele afirmou que domingo melhora um pouco, mas ainda tem chuva.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a presença da zona de convergência de umidade, que mantém o tempo chuvoso na Grande São Paulo, provoca precipitação de fraca intensidade, com períodos de chuva moderada. Pelas previsões é importante se precaver e colocar em execução as ações contra as enchentes.