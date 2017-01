Região Norte de Suzano pode ganhar terminal de transporte alternativo

O transporte alternativo poderá receber um terminal na Região Norte. A medida faz parte das melhorias propostas pelo secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana, José Alves Pinheiro Neto, o Netinho do Sindicato.

A implantação de um terminal rodoviário em Palmeiras também faz parte dos planos traçados.

O transporte alternativo é um dos principais meios de locomoção para quem mora na Região Norte da cidade. A agilidade e periodicidade fazem com que cada vez mais os passageiros optem pelas vans. Pensando nisso, Netinho aponta a implantação de um terminal para este tipo de transporte na região indicada. A novidade faz parte das perspectivas da pasta em relação às melhorias pretendidas na gestão.

Entre os outros avanços no transporte público, o secretário propõe uma revisão dos itinerários, a implantação de pontos de ônibus onde houver necessidade e um terminal rodoviário urbano no distrito de Palmeiras.

Quanto à sinalização na cidade, Netinho diz que serão realizados estudos para saber quais são os locais que mais necessitam de atenção. “A pasta vai realizar um estudo para verificar quais locais têm mais necessidade para adequação. A manutenção da sinalização já existente terá continuidade”.

Região Norte

A Região Norte está entre as prioridades do novo secretário de trânsito. Os congestionamentos, a falta de sinalização e a malha viária comprometida são os principais problemas apontados. “A região do Dona Benta é prioridade, porque os congestionamentos são enormes e a malha viária está comprometida, assim como a sinalização defasada”, diz Netinho. Nas últimas semanas, a pasta já esteve atuando em reparos no cruzamento das avenidas Francisco Marengo e Washington Luiz, na região citada.

O sindicalista também fala que estudos serão feitos para melhorias na Avenida Miguel Badra. “Em relação à Avenida Miguel Badra, uma série de estudos técnicos serão feitos para avaliar quais melhorias podem ser executadas”.