Secretarias discutem com DAEE Plano Municipal de Drenagem

O secretário de Planejamento Urbano e Habitação da Prefeitura de Suzano, Elvis José Vieira, participou de uma reunião com técnicos do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), em São Paulo. Durante o encontro, que também contou com a participação do secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Toshiharo Watanabe, os gestores discutiram sobre a retomada e o ajuste do Plano Municipal de Drenagem de Águas Pluviais, que é uma obrigatoriedade para as cidades. O estudo tem como finalidade oferecer diagnóstico quanto aos problemas do município relacionados ao manejo das águas pluviais, além de sinalizar estratégias e obras para a solução em drenagem.

“Desejamos repactuar cronogramas. O Plano Municipal de Drenagem será de grande valia. Por meio deste trabalho, será possível ter em mãos um levantamento completo da cidade, no que diz respeito às inundações. Não é porque houve alagamento num determinando bairro da cidade que significa que o problema está propriamente naquele local. Não é raro identificarmos que a enchente que ocorre numa região pode ter origem em outra localidade, até mesmo em outro município. Para se ter certeza onde tudo começa, sendo que só assim pode-se definir com segurança soluções para as problemáticas, é que o Plano Municipal de Drenagem é imprescindível”, considera Vieira.

O gestor esclarece que o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), que é vinculado ao DAEE, disponibilizou, na primeira semana de janeiro deste ano, R$ 2,7 milhões para Suzano para a elaboração do Plano Municipal de Drenagem. No entanto, o termo de referência para a contratação do projeto não reflete as reais necessidades da cidade.

“É necessário rever o termo de referência, pois, o que temos não reflete os problemas que a cidade enfrenta, não de hoje, quanto às cheias e suas consequências. O objeto, na verdade, está mal elaborado, pois trata, por exemplo, de perímetro administrativo, e não de bacias hidrográficas, o que é usual neste caso. Pedimos a revisão disso, para que o valor seja liberado e possamos dar andamento ao processo licitatório para a contratação de uma empresa que ficará responsável pela elaboração do programa. O DAEE nos deu um prazo de 60 dias”, complementa o chefe da pasta de Planejamento Urbano de Suzano.

O encontro no DAEE faz parte de uma série de reuniões que a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação vem realizando para equalizar processos que estavam parados desde a gestão passada. O objetivo é buscar alternativas para dar continuidade a esses procedimentos. Vieira, inclusive, se reuniu com representantes da Caixa Econômica Federal (CEF), recentemente, para revisar contratos e convênios parados e verificar quais podem ser resgatados. Ainda nesta semana, o secretário de Planejamento Urbano esteve com a diretoria da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp),