Bicicleta supera carro em desafio no horário de pico no trânsito

Andar de bicicleta é mais rápido do que trafegar de carro no Centro de Suzano nos horários de pico. O DS comprovou a teoria, quando percorreu seis ruas principais no horário de pico, entre as 17 e 19 horas, da última quarta-feira. O repórter Lucas Lima pedalou em 14 minutos e 26 segundos. Por outro lado, o motorista Daniel Oliveira fez um tempo maior de 20 minutos e 34 segundos. A saída aconteceu em frente ao jornal na Rua Monsenhor Nuno. Em seguida, o percurso foram as ruas Benjamin Constant e Cabalau Mendonça, com descida pela General Francisco Glicério, entrada na Felício de Camargo, seguindo pela Avenida Antônio Marques Figueira finalizando na Monsenhor Nuno outra vez. Durante o percurso, ambos condutores registraram dificuldades. O principal foi à lentidão do trânsito. Na bicicleta, outros problemas enfrentados foram passar entre os vãos dos carros, cuidado com buracos que podem oferecer queda e a má educação de condutores, que não respeitam as ordens de trânsito e levam risco aos ciclistas.

Ciclovia seria ideal para esta solução.

Para o motorista do DS, os obstáculos cruciais foram à quantidade de veículo encontrada nas vias e pedestres que atravessam fora da faixa. Os fatores o atrapalhavam de chegar à velocidade permitida no perímetro urbano. Semáforos não coordenados também fizeram com que o motorista tivesse dificuldades no mesmo sentido, sendo que abrem e fecham, atrapalhando o fluxo do trânsito. Além disso, a falta de vias alternativas que dêem oportunidade de descentralização também foi destacada pelo motorista.