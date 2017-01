Cidades devem economizar R$ 3,8 mi sem realização do Carnaval

A partir do cancelamento do Carnaval em Suzano, Arujá, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes, as cidades da região economizarão juntas no mínimo R$ 3.830 milhões neste ano. Itaquaquecetuba também não realizará festa carnavalesca, sendo que ainda estuda a realização de algum evento em alusão à data. Os dados são referentes há anos anteriores. A menos de dois meses para o início da folia, a crise econômica e mudanças de governos são dois dos motivos que levaram as prefeituras a cancelarem os eventos.

Este é o terceiro ano consecutivo que Suzano cancela a festividade para economizar. Contudo, deve ser economizado cerca de R$ 1,2 milhão. Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) o Carnaval é uma data importante, não apenas para as agremiações que promovem os tradicionais desfiles de rua, mas também para a população, que acaba tendo acesso a entretenimento e à diversão de graça. O republicano ainda destaca que a “Folia do Momo” gera emprego, oferece oportunidades de empreendedorismo e aquece a economia. Porém, na cidade não será possível destinar recursos dos cofres municipais para a festividade em 2017. Com grave crise econômica instalada em Suzano e muitos problemas para se resolver no município, Ashiuchi afirmou que no momento priorizara o “Plano de Metas dos 100 Primeiros Dias”, que além de zeladoria e segurança, a iniciativa tem como objetivo incluir a área da saúde.

Em Mogi não terá a tradicional festa carnavalesca na Avenida Cívica. Ao todo, R$ 1,2 milhão será economizado neste ano.

O prefeito Marcus Melo (PSDB) suspendeu as apresentações por causa do difícil momento econômico que o País enfrenta. Por parte da Prefeitura, ainda não há uma programação definida para o Carnaval. Porém, a sugestão do Executivo é de que as escolas de samba promovam eventos independentes, nas quadras e espaços de ensaio. Para o montante economizado não há uma destinação especifica, sendo que deve ser distribuída entre os diversos serviços e equipamentos de atendimento à população que precisam ser mantidos em funcionamento.

A cidade de Ferraz também deve economizar R$ 1,2 milhão com o cancelamento do Carnaval. De acordo com a assessoria do município, a Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz está sendo reestruturada. Portanto, nenhuma atividade como o Carnaval foi tratada até o momento.

Arujá também vai economizar sem a realização da festa, que teve como os mesmos motivos de Mogi. O valor é de aproximadamente R$ 50 mil. A data comemorativa também não ocorreu no último ano.

Itaquá esclareceu que está avaliando a possibilidade de promover alguma programação especial para os dias de Carnaval. Até o momento nada foi definido. Em 2012, a Prefeitura cogitou a apresentação das escolas de samba, o evento não foi realizado, na época seriam investidos R$ 170 mil.Poá também cancelou a folia. O anúncio já havia sido feito em 2016. Com a medida, a administração deve economizar R$ 180 mil, valor investido na festa, em 2015. O prefeito Gian Lopes (PR) e o secretário de Cultura, Mário Sumirê, estão realizando um trabalho de planejamento de acordo como orçamento para saber quais ações serão cobradas em prática. Dados específicos serão divulgados nos próximos 15 dias.