Deus provedor

Passamos boa parte da vida lutando por coisas terrenas. Queremos ter conforto, facilitar a vida para nossos filhos e netos. Nessa luta desenfreada, em busca de estabilidade, sucesso profissional e financeiro, ou mesmo, na luta pela sobrevivência, acabamos nos transformando em pessoas ansiosas, irritadiças e egoístas. Na maioria das vezes, sacrificamos nossos relacionamentos, deixando de valorizar as pessoas queridas e importantes que estão a nossa volta. Muitas vezes acordamos tarde demais, quando já é impossível recuperar o tempo perdido.

São muitas as lutas da vida. Vivemos num mundo de incertezas econômicas, injustiças, desigualdades sociais, violência, guerras, valores distorcidos… O desemprego tem assustado muitas famílias no Brasil.São dias difíceis. Será possível confiar na providência divina e vencer a ansiedade diante desses problemas?O que significa crer na providência divina? É claro que não significa ficar deitado à espera deque tudo nos caia do céu, pronto.Temos que fazer a nossa parte. É importante trabalhar,realizar coisas, mas precisamos dar um sentido humano às nossas construções. Há pessoas que só veem cifras. A vida delas gira em torno do dinheiro. Não fazem nada desinteressadamente. Crer na providência divina significa fazera nossa parte, certos de que Deus está cuidando de nós, abençoando e prosperando o nosso trabalho. Deus conhecetodas as nossas necessidades; portanto, a ansiedade não cabe para aqueles que confiam verdadeiramente no Senhor.

Deus sempre mostrou cuidados especiais para com o seu povo. Ele preserva e governa a nossa vida de forma muito particular. A certeza do cuidado divino é essencial para nos trazer tranquilidade e segurança. Podemos sentir o cuidado divino nas pequenas coisas do dia-a-dia. Pensemos na trajetória do povo hebreu pelo deserto. Foram 40 anos de peregrinação em que o maná não faltou (Êxodo 16:35); as sandálias e as roupas não se gastaram. (Deuteronômio 29:5, Neemias 9:20-22) Deus cuidou do povo, mesmo com toda a desobediência. Como não cuidaria de nós? “Visto que Deus, em nosso favor, não poupou nem o seu próprio Filho, mas O entregou por todos nós, será que também não nos dará tudo o mais?” (Romanos 8:32) Sendo assim, querido leitor, ainda que você esteja em apuros e não enxergue uma saída para a situação que está vivendo, creia que Deus pode entrar com uma providência maravilhosa em sua vida!