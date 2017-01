Fiscalização vai combater descarte de lixo e desmatamento

Descarte irregular de lixo, invasões em áreas de risco e desmatamento são os principais delitos registrados pela Secretaria de Meio Ambiente de Suzano. Atualmente, em média são feitas de três a quatro denúncias por dia, o que significa cerca de 20 por semana. Em 2016 foram registrados e comprovados 74 crimes ambientais (leia matéria abaixo). Para o chefe do órgão municipal, Carlos Watanabe, a fiscalização será reforçada a fim de amenizar os problemas ambientais ocorrentes na cidade.

Hoje, apenas três fiscais realizam os serviços da pasta.

A previsão é que cheguem novos guardas para a pasta até o final do ano.

Watanabe realizou uma reunião na última semana com o secretário de Segurança Cidadã, Fátimo Aparecido Rodrigues, para formar uma parceria a fim de intensificar as fiscalizações.

“Chegamos aqui e percebemos que não havia nada. Estamos em um processo de remontagem e para isso estou buscando parcerias com outras secretarias para fortalecer as fiscalizações nos locais de denúncia”, explicou.

Segundo o chefe da pasta, descarte de lixo irregular como o de construção civil são os principais delitos que atingem a cidade. Isso porque até mesmo pessoas de fora do município trazem entulho e lixo para despejar em estradas e terrenos baldios, alvos preferidos pelos criminosos.

Invasões em áreas de risco também são bastante recorrentes. Nos locais, constroem moradias o que impacta no ambiente e pode gerar perigo aos moradores.

Outro delito preocupante é o desmatamento, que atualmente é contabilizado em pelo menos duas extensas áreas no município. Uma delas fica na Quinta Divisão, onde toda fauna e flora do local foram perdidas.

O problema também acontece na Estrada dos Fernandes, altura do bairro Sete Cruzes.

Em situações como esta, Watanabe disse que irá reforçar as fiscalizações para tentar localizar os proprietários das áreas, que é a maior dificuldade citada por ele. “Precisamos identificar quem são os donos dos terrenos. Esse procedimento é muito difícil porque acabam nem ficando nos locais. Vamos trabalhar firme para combater esses delitos”, enfatizou.

A punição para que for pego cometendo esses delitos será de advertência até multa em dinheiro.