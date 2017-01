Gian Lopes libera R$ 2,2 milhões para auxiliar entidades sociais

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), quer recuperar a confiança social na cidade e principalmente melhorar a participação e o diálogo da administração municipal junto às entidades que prestam serviços no município.

Nos últimos dois dias, o prefeito quebrou o protocolo e assinou termos de fomento para 2017 nas entidades. O recurso financeiro, aproximadamente R$ 2,2 milhões, foi liberado para auxiliar o trabalho das associações durante este ano.

“Geralmente termos de fomento são assinados no gabinete. Porém, queremos realizar um trabalho mais próximo às entidades e quebrei o protocolo e fiz questão de visitar cada local para ver as atividades e para levar essa mensagem que a administração municipal está à disposição para auxiliar estes espaços que realizam um trabalho especial na cidade“, comentou Gian Lopes.

As entidades visitadas por Gian Lopes foram Associação Criança com Mãos e Mentes em Ação; Aldeias SOS; Reino da Garotada; Juventude Cívica Poaense (Jucip); Batuíra; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae); e Lar Mãe Mariana. Acompanharam o prefeito nas atividades o vice-prefeito Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos da Indaiá e os secretários municipais de Governo, Augusto de Jesus, de Assistência e Desenvolvimento Social, Ronaldo Florido de Oliveira, de Administração, Alexandre Provisor, e de Comunicação Social, Fábio Henriques.

Ainda segundo o prefeito, as entidades cumprem um papel importante, muitas vezes fazendo o que o Poder Público não consegue. “Por isso a importância de apoiar os trabalhos destes agentes transformadores. A melhor forma que a administração municipal tem de reconhecer as atividades é ajudando como possível”.