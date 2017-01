Hospital inaugura maternidade e anuncia centro cirúrgico

O Hospital Santa Maria em Suzano, do Grupo Samed, inaugurou ontem, sua maternidade com Centro Obstétrico e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. A previsão é realizar uma média de 150 partos por mês. Durante o evento, o hospital anunciou a criação de um bloco cirúrgico – que deve começar a ser construído a partir do 2º semestre deste ano. A previsão é que o centro seja concluído em um ano após o início das obras. Até o momento já foram investido R$ 15 milhões no hospital.

Com a inauguração, a unidade passa a ter 60 leitos ativos. Sendo destes, 30 destinados a maternidade (sendo 20 em enfermaria e 10 de UTI neonatal). Além disso, o hospital conta com outros 20 leitos para enfermaria geral e 10 para UTI adulto. O diretor técnico do hospital, Luis Oliveira, ressaltou ainda que o Centro Obstétrico, que hoje conta com duas salas de cirurgia, além de sala pré-parto, farmácia e sanitários, será ampliado em até 90 dias, ganhando mais duas salas cirúrgicas.

A inauguração da maternidade contou com a presença da diretoria da Samed e do Hospital Santa Maria, do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), do vice Walmir Pinto (PDT), da primeira-dama Larissa Ashiuchi, de secretários do município e da região, vereadores e também do deputado estadual André do Prado (PR). “Estamos 21 dias trabalhando na cidade e é muito bom podermos participar da inauguração de um empreendimento tão importante para Suzano. O Hospital Santa Maria é uma parceria importante que estamos buscando e assim poderemos melhorar a saúde na cidade “, ressaltou o prefeito Rodrigo Ashiuchi, que enfatizou ainda a criação de empregos com os serviços oferecidos no hospital. “Não é só a saúde que ganha. Já foram gerados mais de 500 empregos diretos, fora os indiretos. Assim a economia da cidade também ganha”.

O diretor presidente do Grupo Samed, Mannie Liu falou dos investimentos na cidade. “Estamos fazendo nossa obrigação e o que sabemos fazer bem que é atuar na área da saúde. Não foi fácil aceitar o desafio, pois a Saúde de Suzano estava muito precária, mas aceitamos e tem sido muito gratificante. Temos projetos para os próximos dois ou três anos e vamos trabalhar para construir um hospital modelo”, destacou Liu.

André do Prado falou da importância das instalações. “Temos um desafio grande em Suzano. Um hospital e uma maternidade como estes são um presente. Como deputado estou a disposição para ajudar no que for preciso para benefício da população”. A maternidade começa a operar, amanhã, com um parto já agendado às 7 horas.

Centro cirúrgico

A direção do hospital se concentrará agora na implantação de um centro cirúrgico na unidade. O espaço contará com cinco salas de cirurgia e a ideia é realizar procedimentos de alta complexidade como cirurgias neurológicas, e cardiovasculares.

“A cidade comporta e podemos investir em uma estrutura completa”, disse Liu.

O diretor superintendente da Samed, Adalcindo Vieira ressaltou que o centro cirúrgico iria ser entregue antes, porém devido a necessidade da cidade os planos foram mudados. “Entregaríamos o centro antes da maternidade. Mas por conta da necessidade da população suzanense resolvemos entregar a maternidade em primeiro lugar”. O Hospital Santa Maria atende a maioria dos convênios médicos e empresas credenciadas.