Ladrões roubam parque aquático

Quatro indivíduos roubaram R$ 43 mil do Parque Aquático e Pousada Magic City, em Suzano. Os ladrões entraram no parque, em duas motocicletas, e invadiram o escritório, lugar onde estava o dinheiro que seria utilizado para o pagamento dos funcionários temporário do estabelecimento.

Dois suspeitos, sendo um de 25 e outro de 33 anos, foram detidos e levados para a delegacia central de Suzano, ontem.

O roubo ocorreu na última sexta-feira, por volta das 15h30. Dois funcionários do parque, uma mulher, de 39 anos, e um homem, de 22 anos, estavam no escritório no momento do crime.

Além do dinheiro, cartões bancários, documentos pessoais e celular foram roubados. Após o assalto, os criminosos fugiram.

Policiais militares foram até a Estrada do Pavoeiro, no bairro da Quinta Divisão, depois de denúncia sobre uma motocicleta que estava abandonada no local. Em seguida, foram notificados do roubo do parque. Pouco depois, um homem informou ver dois homens andando em um matagal próximo ao local.

Os suspeitos estavam agitados e tentavam fazer ligações enquanto estavam na beira da estrada. Por possuírem as mesmas características físicas fornecida pelos funcionários do parque, dois suspeitos foram abordados.

Os policiais encontraram o dinheiro, mas ao serem interrogados sobre a quantia que carregavam, os homens não confessaram o roubo. No entanto, também não conseguiram explicar a procedência do dinheiro que possuíam.

Além das vítimas que estavam no escritório, dois seguranças do estabelecimento foram chamados para o reconhecimento dos suspeitos. A Polícia também apreendeu um pen drive com imagens das câmeras de monitoramento, fornecido pela representante do parque, que confirmaram os indivíduos como autores do roubo. Outros dois suspeitos ainda estão foragidos.

SEM CONTATO

O DS tentou contato com o Magic City pelo telefone celular da Assessoria de Imprensa, mas até o fechamento desta edição não houve retorno das ligações feitas no final da tarde de ontem.