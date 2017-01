Lance Livre 22/01/2017

Whatsapp

A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), com o objetivo de aproximar a sociedade e jurisdicionados, atende a solicitações por meio de Whatsapp – multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones e tablets – desde em março de 2016.

Em 2016, só pelo aplicativo, a Ouvidoria do TCE atendeu 1.596 solicitações. Solicitar serviços, comunicar irregularidades, pedir informações convenientes com a atuação do Tribunal de Contas e esclarecimentos de dúvidas foram as demandas encaminhadas por cidadãos e jurisdicionados pelo Whatsapp.

O novo atendimento pelo Whatsapp busca promover mais celeridade e eficácia no atendimento aos usuários, sobretudo, em relação aos serviços e ações promovidas pelo Tribunal junto aos jurisdicionados, facilitando o diálogo com os gestores e cidadãos.

O número do aplicativo para contato com a Ouvidoria é o (11) 99508.7638 e funciona das 8 às 17 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.tce.sp.gov.br/ouvidoria.

Na semana passada, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR) recebeu a visita de pastores ligados às igrejas evangélicas de Suzano.

O prefeito disse, por meio do Facebook, que foi um encontro produtivo e serviu para falar de projetos sociais para a cidade.

Ashiuchi disse que vai administrar “ouvindo as pessoas e discutindo ideias para uma cidade mais digna”.

O prefeito afirmou que em breve fará novas reuniões com outros grupos. “É deste jeito que vamos mudar a cidade para melhor: com apoios de pessoas que estão realmente motivadas e envolvidas com o futuro da cidade”.