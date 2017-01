Suzano lamenta perda da Ceagesp para o Distrito de Perus em SP

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) divulgou que lamenta o fato da transferência da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) da Vila Leopoldina não contemplar, neste primeiro momento, a cidade de Suzano. O empreendimento fazia parte das tentativas do ex-prefeito, Paulo Tokuzumi (PSDB), de trazer crescimento econômico para a cidade.

De acordo com a informação divulgada por meio de nota, Ashiuchi acredita que “o empreendimento poderia favorecer o desenvolvimento do município”. Contudo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o prefeito diz que a Prefeitura vai trabalhar para trazer novas corporações e negócios para a cidade, a fim de gerar emprego e renda local, incluindo, nesta demanda, indústrias, prestadoras de serviço e incorporadoras.

A informação que Suzano não seria contemplada com a vinda da Ceagesp foi divulgada no dia 28 de dezembro, no último decreto importante da gestão Fernando Haddad (PT), que foi assinado e viabiliza a transferência da companhia da Vila Leopoldina, zona oeste, para Perus, na zona norte. A mudança, segundo Haddad, retira a principal trava para o desenvolvimento das margens do Rio Tietê, no chamado “Arco do Futuro”, uma de suas principais promessas de campanha.

Suzano formalizou, em 2015, o interesse de abrigar a Ceagesp e ofereceu uma área de mais de 2,5 milhões de metros quadrados ao lado da alça que ligará a Estrada dos Fernandes ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21). O ex-prefeito chegou a se reunir com o diretor-presidente da Ceagesp, o engenheiro Antonio Carlos do Amaral Filho, em agosto, para apresentar os projetos que fundamentavam o empreendimento para Suzano e reforçar o pedido da instalação da unidade na cidade.

A vinda da companhia para Suzano recebeu, inclusive, apoio do Consorcio de Desenvolvimento dos municípios do Alto Tietê (Condemat) e o ex-prefeito de Mogi das Cruzes, Marco Bertaiolli (PSD).