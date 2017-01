Ações de combate à dengue são intensificadas em Suzano

As ações de combate à dengue estão sendo intensificadas pela Prefeitura de Suzano. Ontem, a equipe do Departamento de Zoonoses, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, fez vistorias nas residências da Vila Figueira. O objetivo é conscientizar a população sobre os cuidados que devem ser adotados mediante à enfermidade, à chikungunya, ao zika vírus e à febre amarela.

Em uma espécie de mutirão, os técnicos da Zoonoses concentraram-se na Rua Santana, às 9h30. Em um percurso de 600 metros, passaram de casa a casa, orientando os munícipes sobre as doenças, a importância da prevenção e como eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças. Localizada próximo ao Centro, a Vila Figueira foi escolhida pela administração para receber a ação por apresentar o maior número de notificações em comparação com outros bairros da cidade.

Segundo a coordenadora da Zoonoses, Priscila Jane Arap, além da Vila Figueira, os trabalhos de conscientização e de prevenção já foram realizados recentemente nos Jardins Quaresma e Maitê.

“Estamos entrando na quarta semana do mês e de gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR). Inicialmente, estabelecemos uma agenda e organizamos nossas metas na eliminação dos focos da dengue. A cada semana vamos a um bairro que conta com um número significativo de notificações, sejam elas de dengue, de zika vírus, de chikungunya ou de febre amarela”, detalha.

A coordenadora da Zoonoses adianta que as ações em combate à dengue terão continuidade nos próximos dias. As localidades a serem visitadas pela equipe ainda serão definidas, conforme mapeamento da Vigilância Sanitária com relação ao número de notificações.

“As escolhas dos bairros são definidas a casa semana. Vale lembrar que nossa equipe está uniformizada e com crachá. Em todas as ações, pelo menos, uma equipe, formada por cerca de 20 profissionais, está nas ruas. Caso o cidadão tenha dúvida, é recomendável ligar na Secretaria de Saúde de Suzano (4745-2263), pois temos o controle de onde nossos agentes estão trabalhando”, informa a bióloga.

Equipamentos públicos

Assim como os bairros de Suzano são definidos conforme o número de notificações que apresenta, os equipamentos públicos, como praças, cemitérios, parques, escolas, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), entre outros prédios gerenciados pela Prefeitura estão sendo monitorados quinzenalmente pela Zoonoses, sendo selecionados a partir de suas proximidades com os bairros contemplados com as ações de combate à dengue.