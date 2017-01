Ano letivo de Poá será aberto oficialmente na quinta-feira

A Secretaria de Educação de Poá realiza na quinta-feira, das 9 às 13 horas, na Praça de Eventos, atividades da abertura oficial do ano letivo 2017 da rede municipal de ensino. Os eventos contarão com a presença do prefeito Gian Lopes (PR), da secretária de Educação, Juliana Pelegrineli e com a participação especial da escritora e contadora de histórias Kiara Terra. A ação será realizada em parceria com o Sistema Anglo de Ensino. A expectativa é que o evento atenda cerca de mil pessoas entre educadores e gestores da rede municipal. O objetivo é oferecer orientação aos profissionais. Cerca de 15 mil crianças voltarão às aulas em Poá no dia 30.

O evento ocorrerá em dois períodos. Na parte da manhã participarão os profissionais da Educação Infantil e à tarde os do Ensino Fundamental I e II. “Será uma atividade para realizarmos uma primeira orientação e capacitação. Uma boa oportunidade para começarmos a implantar nossa linha, nossa concepção e para darmos nossas boas vindas”, comentou a secretária Juliana Pelegrineli, que falou ainda sobre a participação da escritora Kiara Terra no evento “será muito especial e ajudará na formação dos professores”.

A escritora do livro “A Menina dos Pais Crianças” criou o método de narração chamado “A História Aberta”, que são narrativas colaborativas que estimulam a participação do público. Escuta e técnicas de improvisação são os principais recursos desse modo de narrar. Ele tem se tornado um instrumento pedagógico abrangente tanto na formação de professores como para espaços de mediação de obras de arte, museus e exposições. Kiara viaja por todo Brasil formando educadores.

Ano letivo

O ano letivo da cidade terá início em 30 janeiro. As creches municipais iniciarão 2017 com 1.300 alunos, que compreende crianças com idade a partir de quatro meses até 3 anos e 11 meses e 29 dias. A Educação Infantil compreende Pré I e Pré II. No total, de acordo com a projeção realizada iniciarão 3.348 crianças, sendo 1.567 vagas de Pré I e 1.781 vagas de Pré II. A demanda é 100% atendida pelo município.

No Ensino Fundamental iniciarão o ano letivo aproximadamente 10.800 alunos (1ª ao 9º ano). As matrículas e solicitações de novas vagas podem ser realizadas nas unidades escolares.