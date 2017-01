Duas casas são atingidas em deslizamento de terra em Ferraz

Dois casos de deslizamentos de terra foram registrados em Ferraz de Vasconcelos. Em um deles, duas casas da Avenida Rosa Teixeira foram atingidas. Uma obra no fundo de outra residência na Rua Francisco Fernandes teria provocado a movimentação de terra. Ninguém ficou ferido. O outro caso foi registrado na Rua Floriano Peixoto, onde um muro e uma calçada desabaram.

Para solução imediata do problema, a Prefeitura providenciou os reparos necessários nos locais das ocorrências.

No primeiro caso, as casas atingidas ficaram parcialmente interditadas. As famílias, contudo, não estão desalojadas. O morador da casa (na Rua Francisco Fernandes), responsável pela construção que ocasionou o incidente, foi notificado uma vez que a obra não possuía um responsável técnico.

Segundo caso

Na segunda ocorrência, um trecho de sete metros de um muro e uma calçada da Rua Floriano Peixoto, altura do 1.235, no Jardim São Luis, desabaram. O local foi interditado na tarde de ontem, após moradores e pais de uma escola próxima pedirem solução para o problema. O vereador Hodirlei Martins (PPS), o Mineiro, pediu a interdição da área para a Secretaria de Obras e Infraestrutura da cidade.

“É uma ação de resguardar vidas. Situação de extrema urgência e que merece ser solucionada. Agora aguardar a intervenção e notificar o proprietário que construiu um muro frágil”, explicou.

Por conta do desabamento, a via também ficou trincada. De acordo como engenheiro do órgão municipal, Fernando Marques, o solo apodreceu e deve passar por intervenções para que riscos maiores não aconteçam.

“Com o excesso de chuva, a água penetrou no solo e causou todo esse estrago. Como a rua é inclinada, isso facilitou na geração da ocorrência. Agora, temos que tomar cuidado, pois passam muitos ônibus aqui e a rua já está trincada”, disse.