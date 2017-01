Lance Livre 24/01/2017

Alckmin

no Facebook

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) postou em seu Facebook informação sobre o novo comando dos batalhões da Polícia Militar no Alto Tietê.

Post

Em seu post, Alckmin diz que “tivemos dois excelentes exemplos da ascensão das mulheres na Polícia Militar do Estado de São Paulo”.

Coronel Mônica

Ele refere-se a coronel Mônica Puliti Dias Ferreira, de 45 anos, que passou a comandar o policiamento em oito cidades da região.

Década de 50

Segundo Alckmin, na década de 50, as primeiras policiais realizavam trabalhos internos. “Hoje, dividem as tarefas igualmente com os homens e já somam 12% da tropa – 15,5% do efetivo das polícias de todo o Estado”.

Dívidas com o INSS

Afundados em uma de suas piores crises financeiras, 4,9 mil municípios sustentam uma dívida bilionária com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Municípios

devedores

O número de municípios devedores representa 89% do total de municípios do País. Conforme dados da Receita Federal, o passivo já acumula R$ 99,6 bilhões em contribuições previdenciárias devidas.

Inadimplência

A inadimplência tem agravado a crise e levado ao bloqueio de parcelas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Os dados foram apresentados em reportagem do jornal O Estado de S. Paulo .

CNM

Apesar do débito apresentado pelo INSS, a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) questiona o valor e diz que a dívida precisa ser recalculada. De acordo com a reportagem, a CNM afirma que os valores apresentados incluem débitos já prescrito e alegam que a dívida previdenciária não foi revista. Antes, a Lei 8.212/1991 previa que essas dívidas poderiam ser cobradas em até dez anos, mas o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou o prazo inconstitucional em 2008.