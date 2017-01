Oficinas culturais de Suzano vão atender 3 mil alunos neste ano

Três mil alunos, entre crianças, jovens e adultos, serão contemplados a partir de março com as oficinas culturais de Suzano. Os cursos irão oferecer aulas de música, artes plásticas, literatura, teatro, dança, capoeira, grafite, entre outros que serão criados conforme a demanda da população. As inscrições terão início em fevereiro.

As aulas serão ministradas nos centros culturais e instituições parceiras da cidade. De acordo com o secretário de Cultura, Geraldo Garippo, as oficinas são de extrema importância para propagar a arte (em geral) na cidade e descobrir novos talentos. “Retomar as oficinas culturais na cidade é um dos projetos programados para esse primeiro semestre. Uma ação de acesso a formação cultural, que por meio das aulas adquirem essa experiência na área. Essencial e que será mantido ao longo do ano”, explicou.

O desenvolvimento das oficinas será feito por profissionais ligados a área, que serão selecionados e contratados no próximo mês. Além disso, acontecerá a reinauguração do Estúdio de Música, no Casarão das Artes. Para Garippo, até o momento, foi descartada a possibilidade de abertura de novos espaços culturais na cidade.

“Hoje temos um orçamento muito menor em comparação ao passado, a condição econômica da cidade é difícil, mas o prefeito mesmo disse que devemos usar a inteligência e criatividade para superar esse momento. Isso significa que faremos mais com menos recurso. Então mesmo que não haja novos espaços, estamos ampliando os atendimentos”, argumentou o secretário.

MELHORIAS

Os prédios públicos culturais receberão pequenas intervenções para que as atividades de arte sejam desenvolvidas de forma adequada. Entre eles estão o Casarão das Artes, e os centros culturais do Jardim Colorado e do Sesc. Segundo Garippo, os espaços estavam em condições precárias. “Percebemos que não houve manutenção durante os últimos anos. Desse jeito não daria para atender a população. Contudo, vamos realizar pequenas ações para que voltem a receber as oficinas e atender os beneficiados com dignidade”, afirmou.

ARTISTAS LOCAIS

Em relação aos artistas locais, no momento é feito o cadastramento dos artistas e profissionais do setor – até o dia 17 de fevereiro. Depois, Garippo deverá se reunir com eles para debater e ouvir quais projetos podem ser desenvolvidos. “Será um diálogo aberto e franco. Vamos conversar para poder procurar pontos em comum. A cidade quer um movimento cultural, um município mais vivo, população tem essa demanda e vamos tentar viabilizar isso”, completou Garippo.

O cadastro pode ser feito, gratuitamente, na sede da Secretaria de Cultura (Rua Benjamin Constant, 682, no Centro), de segunda a sábado, das 9 às 19 horas.