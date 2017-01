Social 24/01/2017

E choveu heim!

O primeiro final de semana prolongado dos suzanenses foi debaixo de água. Como choveu. E não foi só por aqui não. Fazia 28 anos que não ia para Caraguatatuba e pensei que fosse matar a saudade neste final de semana. Apesar de ter sido bastante gostosa a passagem pela cidade, não deu para rever os lugares de adolescência. Terei de voltar em um final de semana ensolarado.

Simpatia

Ontem visitei as novas instalações do Sesi Suzano e posso garantir que são de primeiro mundo. O diretor do Sesi, José Ricardo Albani Fabiano, mostrou-se tão simpático quanto o ex-diretor Roberto Xavier, agora diretor do Sesi Mogi das Cruzes. Ricardo comentou que a inauguração oficial será em breve com uma bela solenidade.

G2 Construindo a Infância

Minha visita ao Sesi deu-se em função do projeto G2 Construindo a Infância, que Douglas Felipe da Silva, da G2 Construtora, está articulando para receber alunos de escolas municipais, estaduais e também particulares. #Aguarde

Abre Alas

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes abre neste domingo o mapa das mesas do tradicional baile Abre Alas, que acontecerá no dia 24 de fevereiro, com matinês nos dias 26 e 28, às 15 horas.

Brincar nas Férias

Marcela Paiva encerra hoje o Projeto Brincar nas Férias, que aconteceu no Parque Max Feffer, com o apoio do educador físico Paulo Adriano Campos, o Paulinho, que comanda a Runners Suzano Assessoria Esportiva e Centro de Treinamento para Corredores. Pelo que soube foi um sucesso.

* Retrospectiva 2016

A noite intitulada Arroz de Braga foi realizada em 14 de maio de 2016,em prol do Santuário Diocesano Sagrado Coração de Jesus, no Clube Náutico Mogiano, sob os acordes do Padre Dorival Aparecido de Moraes e tendo Valdir Stilhano no comando das panelas, que divide a cena com a querida Chritiane Siqueira, do Buffet Síntese do Sabor.

463 de Sampa

O coquetel de lançamento da exposição “São Paulo Inspira Arte”, na Art Lab Gallery, no Jardins, em São Paulo. A exposição é uma homenagem ao 463 anos da cidade de São Paulo e reúne obras de mais de 30 artistas que com sensibilidade retratam a metrópole e suas nuances. Fernando Bianchi, Francisco Panachão, Antonio Peticov, Mauro Negri, Beatriz de Carvalho, entre outros artistas expressam um olhar crítico e inspirador sobre particularidades da cidade, que acolhe, interage, realiza e proporciona sentimentos e experiências em seus moradores e visitantes. A curadoria é de Marcia Goldstein.A exposição é gratuita e vai até o dia 4 de março. Na foto Francisco Panachão, Beatriz de Carvalho e Márcia Goldstein.

