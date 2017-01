Suzano decreta ‘estado de atenção’ após fortes chuvas

Suzano decretou estado de atenção por conta das fortes chuvas que caíram no último final de semana. De acordo com a Prefeitura, a ação foi tomada por medida de precaução e é direcionada às equipes da Defesa Civil. Segundo a administração, o estado de alerta é emitido apenas quando índice pluviométrico ultrapassa a média de 70 milímetros (mm) por dia. A média de chuva contabilizada nos últimos três dias é de 59,7 mm.

A Defesa Civil de Suzano informou que, entre a noite de sexta-feira e o final da noite de domingo, não foram registradas ocorrências de quedas de árvores, inundações, enchentes ou até mesmo deslizamentos de terra. Desde o início do mês, o índice de chuvas acumulado foi de 259 mm.

Em casos de emergência, a população deve comunicar de imediato a Defesa Civil, por meio do telefone 4748-5394. O atendimento é 24 horas.

REGIÃO

Em outras cidades do Alto Tietê, foram registrados pontos de alagamentos. Em Mogi das Cruzes, a ocorrência aconteceu na região da Vila Nova Jundiapeba, além de acumulo momentâneo de água em pontos da cidade. A situação ficou normalizada com o término das chuvas. De sábado até as 7 horas de ontem foram contabilizados 56,6 milímetros de chuva no município. O Rio Tietê está com 3,18 metros, o que está abaixo do limite para transbordamento, que é de 3,60 metros.

Até o dia 31 de março, a Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza a Operação Verão, que reúne uma série de ações para atendimento da população em caso de fortes chuvas ou ventos.

Já em Itaquá, a Defesa Civil monitora constantemente 33 áreas de risco existentes na cidade. No final de semana foram registrados pontos de alagamento no bairro Vila Maria Augusta, mas sem grandes prejuízos. O órgão municipal está em alerta para dar total apoio e suporte às famílias que sofrerem dano por causa das chuvas.

Poá não registrou problemas por conta da chuva. No sábado, foi registrado 32,4 milímetros de chuva e domingo 18,2 milímetros.